南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導

民進黨立委王義川跨海到澎湖，陪同馬公市長黃健忠到菜市場發春聯，澎湖民進黨縣黨部主委顏家康也要參加年底的縣議員縣選舉，也到現場祝福鄉親過好年；王義川在傳統市場展現高人氣，民眾搶著握手、合照，店家請喝茶，還有人說，王義川本人好帥好瘦喔，王義川也一路笑得合不攏嘴。





王義川跨海相挺！ 赴澎湖發春聯立挺黃健忠、顏家康

民進黨立委王義川到北辰市場發春聯展現高人氣，民眾搶著握手、合照。（圖／民視新聞）

民進黨立委王義川一早搭機飛到澎湖，一下機就趕到北辰市場發春聯，受到鄉親熱情歡迎。澎湖攤商對著王義川大喊：「這邊，這邊，我們川哥，川哥都沒看這邊，只看那邊，要搥你搥到瘀青要常來啦，你在電視講得很好，加油加油。」攤商把人喊過來，就是一定拿到王義川親手發的春聯。澎湖攤商：「很喜歡王委員，他有趣啊，他也算蠻厲害的啦。」還有人專程趕來看本尊。澎湖民眾：「來看王義川，我電視常常看啊，說他要選桃園市長欸。」王義川帶來馬年川流福騰春聯，祝福民眾福氣跳起來。民眾搶著握手、合照，還有店家請喝茶，老闆娘嘴甜的讓王義川笑得合不攏嘴：「本人好帥好瘦喔！」

廣告 廣告









王義川跨海相挺！ 赴澎湖發春聯立挺黃健忠、顏家康

澎湖民進黨縣黨部主委顏家康（右）準備參加年底的縣議員縣選舉，也到現場祝福鄉親過好年。（圖／民視新聞）

王義川身旁，亦步亦趨跟著的是馬公市長黃健忠，以及澎湖民進黨縣黨部主委顏家康，一個要爭取市長連任，一個則是要參加年底的縣議員選舉。王義川：「這次馬公市長也要連任，他跟我提了一些跟市場改建的課題，我們今天也會去看，看在中央能夠進行什麼樣的協助。」黃健忠：「他也關心馬公市的一些市政和建設，我等下也會跟他報告一些目前的進度，還有沒有完成的進度，也希望中央這邊能支援我們一些資源，讓我們馬公更進步。」黃健忠和顏家康都是正國會成員，請來黨內人氣王助陣，拉抬聲勢，希望雙雙闖關成功，為綠營開疆闢土。













原文出處：王義川跨海相挺！ 赴澎湖發春聯立挺黃健忠、顏家康

更多民視新聞報導

300份鶯歌秒殺！「臺灣尚勇」夯到爆 蘇巧慧：除舊布新喜迎馬年

蔣萬安看招！傳卓榮泰、鄭麗君親征北市？蘇巧慧回應了

新北「慧」贏！蘇巧慧鶯歌發春聯秒殺 民眾嗨喊凍蒜

