王義川輔選高雄小雞搞創意射藍白氣球 尹立點名：這柯、那顆都一樣

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導

民進黨市議員初選民調將於3月2日至4月10日展開，隨著時程逼近，選情逐步升溫，民進黨立委王義川今（8）日特別南下高雄助陣，率6位高雄市議員參選人，在瑞豐夜市發起「藍白紅現形、射氣球揭露行動」，向市民攤開藍白「外殼不同、內核一致」的政治真相。對此，左營、楠梓市議員參選人尹立狠批，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩與前民眾黨主席柯文哲本質並無不同，「這柯、那顆都一樣」。

本次行動由尹立、黃敬雅、洪村銘、蘇致榮、黃偵琳和蔡秉璁6位新人議員參選人共同參與，以夜市射氣球為行動主軸。6人直指藍白在國會聯手卡關國防預算、砍削高雄資源，並配合中國論述攻擊台灣民主體制，這些作為早已不是單純政黨競爭，而是紅色勢力滲透台灣的現成管道。

現場設置九宮格射擊區，分別擺放象徵民眾黨的白色氣球與象徵國民黨的藍色氣球。隨著氣球被擊破，內部的紅色粉末與彩帶瞬間噴出，畫面一目了然，比喻「藍白再怎麼包裝，裡面都是紅的」。

王義川指出，台灣當前面對的，早已不是所謂的「良性監督」，而是藍白在國會聯手癱瘓議事、阻擋國防預算，實質削弱台灣防衛能力。他更直接點名，民眾黨在國會配合國民黨杯葛預算、卡住高雄建設；而柯志恩表面關心地方，在修正財劃法中，卻支持刪減高雄關鍵資源，傷害城市長遠發展，這些都顯示藍白的核心根本沒有差別，本質一樣「紅」。

「藍白根本是打著監督之名，行替紅色鋪路之實。」尹立提到，去年12月3日他與現任三民區議員張博洋共同掛出「這柯沒有不一樣」的看板，正是要諷刺柯志恩的政治路線，與高雄人熟悉的「這顆」，本質並無不同。他並呼籲市民，看清國民黨本質，不要被包裝騙了，向「女版韓國瑜」說不，市民一同反詐騙。

參選議員輪番指出，藍白不只在中央亂國會，在地方同樣對高雄下手毫不手軟，從預算到建設樣樣阻擋，卻在選舉時包裝成所謂的「理性監督」。他們強調，今天射的不是氣球，而是把藍白紅沆瀣一氣的真相公開攤在陽光下，也凸顯議會拚過半的重要性，唯有更多具行動力的新人進入議會，才能真正捍衛高雄。

活動最後，王義川與6位新人，每人手持藍白小氣球同步捏爆，紅色粉末瞬間灑出。王義川還高喊「恰恰」，象徵藍白破功、紅色現形。

