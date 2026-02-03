王義川辦公室門口掛「中國人禁入」 粉專諷：蔡英文進不了

民進黨立委王義川先前開箱自己的辦公室，當中可看到，其辦公室門口貼著「嚴禁中國人進入」的牌子。對此，臉書時事粉專《政客爽》諷刺，前總統蔡英文先前在擔任陸委會主委時，曾自稱「我是中國人」，她恐是唯一進不了王義川辦公室的人，「幫哭哭」。

《政客爽》今（3）日在臉書發文表示，有青鳥在Threads上發文，轉貼王義川辦公室門口「嚴禁中國人進入」牌子的照片，並聲稱希望台灣各大機場都可以貼這個牌子，他直言，蔡英文曾自稱「我是中國人」，看來蔡是唯一進不了王義川辦公室的人，「幫哭哭」。許多網友也在《政客爽》的貼文留言表示「下面再加一句：只限台灣國人民進入」、「但是他還在使用中國字而且是古繁體文」、「整天只會意識形態」、「台灣國佔據中華民國立委辦公室，這樣對嗎」。

蔡英文2005年擔任陸委會主委期間，曾在立委質詢時被問到「你若表示你是中國人有何不妥」，當時她表示，自己沒有說「我是中國人」有什麼不好，只是怕因此產生政治風險。她強調，自己是台灣人並沒有錯，但自己也是中國人，「因為我是念中國書長大的，受的是中國式教育」。

