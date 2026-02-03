王義川連這事也要說謊？王淺秋曝「台灣最可怕的現象」

王淺秋直言，不只王義川(左)造謠搏聲量，連總統賴清德(右)也用網軍水準發言，是台灣沉淪主因。（合成圖／資料照）

民眾黨新任6名立委3日到立院宣誓，綠委王義川日前爆料，接到一名新任白委致電稱「以後事情好好講」，引發外界質疑是同樣與台中有淵源的民眾黨團內定新任總召陳清龍。陳清龍3日釐清事實，「阿川啊！是你主動打給我！」並稱王義川顛倒是非。媒體人王淺秋直批，王義川連這種小事都要說謊？連總統賴清德談立院三讀通過的條文時，也用說謊造謠的網軍模式，這是今天台灣最可怕的現象。

「連這種小事都要說謊？會不會太無聊！那個人品是要低劣到什麼程度？」王淺秋3日在《大新聞大爆卦》節目直呼，就算剛剛上任，跟昔日同事打個招呼，更何況如果是之前台中市政府的同事，打個招呼原本是很正常的，結果搞了半天，如果是王義川打給人家的話，本來也沒有什麼不好？本來大家都是同事，有個善意交流，有什麼仇需要你死我活嗎？

廣告 廣告

王淺秋質疑，本來是同事，就算不同政黨，還是可以有合理的交流空間，但王義川卻要說謊，說是對方打給他，這是怎樣？表示比較跩、比較厲害？人家要來跟你拜會、還是怎麼樣？結果搞了半天是說謊！不就是無法無天、說謊成性、下流至極嗎？是發生什麼事了？

王淺秋表示，也可能是，王義川去不了桃園（參選市長），沒有舞台、沒有空間了，要博取一席之地，為了爭取流量、聲量，而用說謊、造謠的模式，在政壇上生存？這是她覺得今天台灣最可怕的現象。

王淺秋提到，連賴清德在講到立法院三讀通過的條文內容時，也是用說謊造謠的網軍模式，這是現在台灣沉淪最重要的原因，以至於讓民眾很容易被帶風向。可是真的覺得，經過大罷免這段時間以來，大部分的民眾的確是學聰明了。

【看原文連結】