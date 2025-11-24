王義川遊日本神社寫台灣國 藍委要賴清德說清楚講明白

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，不僅品嘗和牛與鰻魚飯，更在神社繪馬的住所寫「台灣國桃園市」，引發議論。對此，國民黨立委王鴻薇諷刺「中華民國少一位國會議員！」牛煦庭也說，王義川的行為剛好是民進黨的照妖鏡！賴清德總統要不要說清楚講明白？網友留言，「不認同中華民國的民代官員一律解職」！

總統賴清德喊出支持日本觀光後，王義川近期赴日旅遊，在社群平台分享東京上野的和牛燒肉店，稱「在上野吃燒肉，就是舒服」。隨後又品嘗東京的鰻魚飯料理，並說「一切就在不言中」！

王義川也前往神社參拜，在繪馬寫下「川流福騰」的祝願，在填寫「住所」欄位時，特別寫上「台灣國桃園中壢區青山路」。

對此，國民黨立委牛煦庭表示，民進黨這幾年意圖吃中華民國自助餐，要想辦法搶占大部分選民的公約數，但王義川這個行為剛好當了最好的照妖鏡！

牛煦庭質疑，民進黨是真心認同中華民國嗎？在賴總統口口聲聲還在紀念黃百韜，講中華民國多重要的時候，王義川立刻講自己是台灣國，賴清德總統要不要說清楚講明白？

國民黨立委王鴻薇也諷刺，中華民國少一位國會議員！

網友留言，「外國人可以當我國的立法委員嗎？」「應該直接除戶並且註銷中華民國的國籍」、「不認同中華民國的民代、官員一律解職」！

