王義川選桃園市長？ 詹江村酸：張善政危險了

王義川（圖／TVBS資料畫面）

民進黨立委王義川於今日在桃園舉辦願景講座，並批評現任市長張善政的市政表現不佳，顯示出其對2026年桃園市長選舉的意圖日益明顯。 在地市議員凌濤對王義川的行動，認為他已經慢了，並酸他要加油好嗎。

王義川（圖／TVBS資料畫面）

王義川在講座中強調，選舉的重點應該放在市政討論上，而非僅僅是人選。 王義川批評張善政市長在處理桃園機場周邊交通問題上的不力，認為應該將旅客留在桃園而非送往台北。凌濤評論王義川的直播活動僅是形式上的起手式，並未提出具體的城市願景，認為王義川需要加快步伐。

廣告 廣告

蘇巧慧（圖／TVBS資料畫面）

在新北市，民進黨立委蘇巧慧確認將代表民進黨參選新北市長，並與現任市長侯友宜一同參加白沙屯媽祖繞境活動，民進黨支持者解讀這一行為為侯友宜將會將市長職位交棒給蘇巧慧。 蘇巧慧在活動中表示，市政工作應該是一棒接一棒。

更多 TVBS 報導

民進黨出大招！爆「突襲亮王牌」對戰張善政 藍議員驚：危險了

上海兄弟隊徽激似中信兄弟 王義川不忍了甩2圖起底許廷彰

林岱樺岡山首場造勢正國會4人全缺席 造勢宣傳圖只剩她一人

卓冠廷挺林岱樺遭告誡 徐國勇：黨職人員中立「連我都不能表態」

