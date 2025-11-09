王義川選桃園市長？ 詹江村酸：張善政危險了
民進黨立委王義川於今日在桃園舉辦願景講座，並批評現任市長張善政的市政表現不佳，顯示出其對2026年桃園市長選舉的意圖日益明顯。 在地市議員凌濤對王義川的行動，認為他已經慢了，並酸他要加油好嗎。
王義川在講座中強調，選舉的重點應該放在市政討論上，而非僅僅是人選。 王義川批評張善政市長在處理桃園機場周邊交通問題上的不力，認為應該將旅客留在桃園而非送往台北。凌濤評論王義川的直播活動僅是形式上的起手式，並未提出具體的城市願景，認為王義川需要加快步伐。
在新北市，民進黨立委蘇巧慧確認將代表民進黨參選新北市長，並與現任市長侯友宜一同參加白沙屯媽祖繞境活動，民進黨支持者解讀這一行為為侯友宜將會將市長職位交棒給蘇巧慧。 蘇巧慧在活動中表示，市政工作應該是一棒接一棒。
