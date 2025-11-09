王義川選桃園市長「起手式慢了」？凌濤：加油好嗎

2026年桃園市長選戰，民進黨立委王義川被外界視為熱門人選之一。對於王義川今天（9日）在民進黨桃園市黨部開講時所說的內容，國民黨桃園市議員凌濤表示，乍聽之下還以為在上政論節目，「只想跟他說：已經慢了，加油好嗎？」

凌濤表示，總統賴清德幾乎已經確定要提名總統府副秘書長何志偉代表民進黨參選桃園市長，王義川今天的直播不僅是起手式，更是最後關頭要抗衡，不得不出手的一張牌。但王義川過去被稱為政治乩童，在今日自己舉辦的講座直播所提出的城市願景也乏善可陳，乍聽之下還以為在上政論節目，只想跟他說「已經慢了，加油好嗎？」

對於王義川提及航空城不足之處，並聲稱要學日韓把人留在當地不要往台北跑，凌濤質疑，王義川2018年擔任台中市交通局長，被監察院糾正花博虧損20億元，害慘台中；2019年又被前桃園市長鄭文燦延攬到桃園擔任航空城公司董事長，讓航空城虧損高達上億，害慘桃園，「王義川能不能提一些有別於他虧損經驗的願景？」

對於王義川提到捷運規劃和青埔地區的發展，凌濤則說，相關的計劃不也正在規劃當中了嗎？且張善政市府在青埔特區早已著手多項社會住宅與托育建設，包括已完工或施工中的社宅基地、增設公托與幼兒園名額，並積極引入多功能公共設施，例如桃園市兒童美術館的落成，不僅提升青埔的育兒友善環境，也為城市文化發展提供新的亮點，很多計劃都在進行中，王義川不甚了解，還在空中樓閣。

王義川受訪時表示，民進黨在2026年要設立「首都防線」。對此，凌濤表示，王義川顯然認為自己「川流」可以帶動民進黨全國選情，但賴清德會不會買單還打上一個很大的問號；他說先談市政不要談人選，但人選都不適合，談什麼市政？「王義川真的要加油，這些內容不像準備好的參選人，但我還是幫他加油鼓勵，他來才有火花！」

