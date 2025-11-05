王義川選桃園？白營主任曝內幕：反而看到他

▲民眾黨社會發展部主任張清俊透露，他在地方跑行程時，經常看見總統府副祕書長何志偉的身影。（圖／翻攝自何志偉臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026地方選舉腳步將近，桃園市長人選成為各政黨關注焦點，民進黨究竟會派誰出戰，引發政壇議論紛紛。長年在桃園深耕的民眾黨社會發展部主任張清俊透露，自己在跑地方行程時沒看到綠委王義川，反倒是常常看到總統府副祕書長何志偉，此話一出，也讓外界更加關注綠營在桃園的布局動向。

張清俊昨（4日）晚接受廣播節目《POP大國民》專訪時表示，自己長期在中壢服務，樂見各政黨派出優秀人才為桃園努力。主持人羅旺哲問及，是否看到王義川在基層走跳？張回應稱，有看到王義川在青埔設立服務處，巧合的是，就開在他的聯絡處樓下，算是鄰居；但目前在地方跑行程時「沒看到王義川」，他也補充，自己沒看到不代表其他人沒看到，或是沒有行程。

廣告 廣告

不過張清俊話鋒一轉指出，他反而「經常看到何志偉」，除了看到有市議員拉布條，力挺何選桃園市長外，地方上許多公部門、或是市府辦的活動，何志偉都會在。他還特別提到，很多家長會長交接的典禮，都有邀約何志偉，這代表彼此已經有建立一定程度的聯繫。「那有邀請王義川嗎？」羅旺哲好奇提問，張則笑回：「這反而沒有聽說！」

張清俊也透露，何志偉在地方活動上都蠻斯文的，而且很客氣，看到張善政市長來也會讓位，例如原本坐在活動主位，後來看到張市長來，就會讓位給他，自己觀察都蠻文質彬彬，很斯文的來往。他坦言，桃園市幅員廣闊，是無法純打空戰的地方，如果沒有走地方，那個民情的反應，就差非常多。所以有沒有實際在地方走跳，民眾的感受很直接。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

吳音寧空降台肥董座！名醫酸嗆「合法的飯」：敢拍馬屁就是人才

台肥董座夢碎！吳音寧大動作換「封面形象照」自信喊1句

吳音寧接董座有變數？台肥深夜連發3公告 法人董事換成「他」