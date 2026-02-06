王義川酸建商女婿談都更 黃國昌嗆政治小丑：我公開邀請賴清德…

記者陳思妤／台北報導

被酸建商女婿談都更，黃國昌嗆王義川政治小丑（圖／翻攝畫面）

民眾黨新北市長參選人、主席黃國昌今（6）日召開首場政見記者會，拋出都更快速效率三新箭，遭民進黨立委王義川大酸，「專門做都更的建商女婿」，開一場都更比較快的記者會。對此，黃國昌怒喊，政治小丑根本沒有回應的必要，那個比喻根本不倫不類，「我公開邀請賴清德總統，攤開民主進步黨收了多少建商的政治獻金」。

王義川昨天在社群平台大酸，「有一位專門做都更的建商女婿，要開一場關於都更要怎麼樣才會比較快的記者會」，然後整場記者會是選市長的第一場政策記者會，「是說內容是不是岳父告訴他的啊？大家就聽看看吧！」

對此，黃國昌今天在「新北都更新幹線 快速效率三新箭」政見記者會中大酸，王義川這個政治小丑所發表的言論，其實沒有回應的必要。他稱，「我老實講」，幕僚本來說對於這個政治小丑根本沒有回應的必要，那個比喻根本不倫不類，「就像蘇貞昌去騙神，我也沒有說蘇巧慧因此不能去拜廟一樣」。

黃國昌說，但是他要慎重回答這個問題，他從2015年辭掉中研院研究員工作踏入政壇後，「我的岳父莫名其妙捲入政治漩渦中，對他進行攻擊」，試圖把他的岳父當成政治提款機。

「我可以很坦蕩告訴各位，黃國昌參與政治以來…」，黃國昌話沒說完，先改口大罵民進黨，有臉討論他跟政商的關係，「我公開邀請賴清德總統，攤開民主進步黨收了多少建商的政治獻金，過了多少包庇建商的政策」。他稱，相反的，他面對居住正義的問題時候寸土不讓，一天到晚在立法院做他們所謂違反岳父利益的事情，「我岳父從來沒有跟我抱怨過」。

黃國昌稱，家人是家人，岳父有岳父的工作，但他作為民代政治人物捍衛居住正義，幫所有租屋族跟年輕人爭取權益的決心沒有任何動搖。他又說，政治抹黑跟批評竟然是建商好朋友的民進黨政治人物發動，他只有感到深深的悲哀，民進黨的無恥真的是沒有下限。

黃國昌今天推出都更政見，「三新箭」包括都更新幹線、都更特攻隊、容積透明平台。他表示，都更新幹線是指，送案馬上列管，對於100%同意的無爭議案件，承諾在100個工作天內完成審議核定與核發建築執照；都更特攻隊是，沒辦法100%同意的案件，新的新北市府與其消極等待化解歧異，應該主動出擊，透過公辦都更精神主動進場協助整合，解決民眾信任不足的僵局，具公共安全風險或重大公益性之卡關事件，要主動召開說明會、啟動行政調處，必要時公權力可以代拆。

最後是「容積透明平台」，黃國昌稱，為解決問題，新市府會成立容積透明平台，只要輸入地號、基地面積、現況條件，就可以試算爭取最高容積上限以及容積獎勵方案，藉由這平台讓複雜法規變成簡單數據，讓都更案件公開透明，消除地主疑慮、降低建商溝通成本、加速整合共識。

