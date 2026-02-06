王義川酸建商女婿談都更 黃國昌嗆：綠敢不敢說收多少建商政治獻金

民眾黨新北市長參選人黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（6日）召開首場政見記者會，提出新北都更三新箭，遭民進黨立委王義川在社群諷刺，專門做都更的建商女婿要開關於都更怎樣才會比較快的記者會，「內容是不是岳父告訴他的啊？」黃國昌受訪反擊，總統賴清德敢不敢公開民進黨收了多少建商的政治獻金、過了多少包庇建商的政策？並稱自己一天到晚在立院做違反岳父利益的事，岳父從沒抱怨過。

王義川昨於社群媒體threads發文意有所指地說，「明天早上有一位專門做都更的建商女婿，要開一場關於都更要怎麼樣才會比較快的記者會。然後整場記者會是選市長的第一場政策記者會。是說內容是不是岳父告訴他的啊？大家就聽看看吧！」

廣告 廣告

黃國昌上午於新北市競選總部召新北都更三新箭記者會，會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看王義川的言論，黃先是說，王義川這個政治小丑所發表的言論，其實沒回應的必要。

黃國昌提到，老實講，他的幕僚本來跟他這樣說，也說王的比喻不倫不類，就像前行政院長蘇貞昌去騙神明，她也沒有說民進黨新北市長參選人蘇巧慧因此就不能去拜廟一樣，但他要比較慎重地回答這個問題。

黃國昌指出，他從2015年辭掉中央研究院研究員的工作，踏入政壇以來，他的岳父莫名其妙地被捲入政治漩渦當中，進行攻擊，似乎要把岳父當成是政治提款機，但他可以很坦蕩的告訴各位，黃國昌參與政治以來，「民進黨有臉討論我跟政商的關係？我公開邀請賴清德總統，攤開民進黨收了多少建商的政治獻金、過了多少包庇建商的政策？」

黃國昌稱，相反地，黃國昌在面對居住正義有關的問題時寸步不讓，他一天到晚在立法院做綠營所謂違反他岳父利益的事，「我岳父從來沒有跟我抱怨過」，家人雖然是家人，他有他的工作，但是自己作為民意代表、政治人物，捍衛居住正義、要幫所有租屋族、年輕人爭取權益的決心，從來沒有因此而有任何動搖或改變。

黃國昌批評，今天這樣的政治抹黑跟批評，竟然是建商的好朋友民進黨的政治人物所發動，「我只有感到深深悲哀，民進黨的無恥，真的是沒有下限。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨台北市長人選未出爐 段宜康：一定推出最優秀人選

前職棒球星林琨瀚任竹市副市長 議員批：高虹安的代罪羔羊！別把棒球場當提款機