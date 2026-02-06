王義川酸建商女婿談都更 黃國昌：綠收多少建商政治獻金、通過多少包庇政策？

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（6）日早上舉行政見記者會談都更，民進黨立委王義川昨晚在社群發文酸，「明天早上有一位專門做都更的建商女婿，要開一場關於都更要怎麼樣才會比較快的記者會。然後整場記者會是選市長的第一場政策記者會。是說內容是不是岳父告訴他的啊？大家就聽看看吧！」黃國昌今天被問及此事時說，他踏入政壇以來，岳父莫名其妙的捲入了所謂的政治漩渦當中，試圖要把他的岳父當成是政治提款機，「民進黨有臉討論我跟建商的關係？我公開邀請賴清德總統，攤開民主進步黨收了多少建商的政治獻金，過了多少包庇建商的政策？」

廣告 廣告

黃國昌今天公布都更政見。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，他的幕僚本來是跟他說，對於這個政治小丑所講的話，根本沒有回應的必要，黃國昌認為王義川比喻根本不倫不類，「就像蘇貞昌去騙神，我也沒有說蘇巧慧因此就不能去拜廟一樣」。

黃國昌說，但是他要比較慎重的回答這個問題。從他2015年辭掉中央研究院研究員的工作、踏入政壇以來，他的岳父莫名其妙的捲入了所謂的政治漩渦當中，對岳父進行攻擊，試圖要把他的岳父當成是政治提款機，但民進黨有臉討論他跟建商的關係？他公開邀請賴清德總統，攤開民主進步黨收了多少建商的政治獻金，過了多少包庇建商的政策？相反的，黃國昌在面對有關於居住正義的問題的時候是寸土不讓，「我一天到晚在立法院，做他們所謂違反岳父利益的事情，我岳父從來沒有跟我抱怨過」。

黃國昌說，家人雖然是家人，「他有他的工作，但是我作為民意代表，我作為政治人物，我捍衛居住正義，要幫所有的租屋族，要幫所有的年輕人爭取權益的決心，從來沒有因此而有任何的動搖或改變」。

黃國昌說，今天這樣子的政治抹黑跟批評，竟然是建商的好朋友、民主進步黨的政治人物所發動，他只有感到深深的悲哀。民進黨的無恥，真的是沒有下限。



更多FTNN新聞網報導

李貞秀議題燒 黃國昌批同為綠解讀大不同：恣意解釋法規怎稱得上是法治國家？

白公布優先法案卻未見保障陸配參政權法案 黃國昌這樣解釋

祝民眾黨6席卸任立委「六六大順」 王義川送感言不忘酸：有官司的就去跑官司

