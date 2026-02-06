王義川陪同桃園5戰將登記 誓言讓23位民進黨議員順利連任 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／桃園報導

備戰2026年九合一大選，民進黨直轄市議員提名初選本週正式啟動。今（6）日上午，立法委員王義川陪同「正派桃園隊」5位參選人，包含現任議員余信憲、彭俊豪、劉仁照、陳睿生，以及投入第10選區（龍潭）初選的新人張贊聞，前往民進黨桃園市黨部完成初選登記；他也強調，自己認養桃園的任務之一，就是讓現任23位民進黨桃園市議員順利連任，同時協助新人進入市議會監督市政，將全力以赴完成這項任務。

王義川表示，正國會此次推出5位優秀的市議員候選人，期盼未來4年能持續強化市政監督、深化地方建設，攜手為桃園發展打拚。他也呼籲鄉親給予最大支持，讓「正派問政」持續在桃園市議會發揮影響力。

余信憲指出，過去2屆任期中，他在議會強力監督市政，勇於揭露市政弊端，也積極為地方爭取建設經費。他強調，未來若能順利連任，將持續發揮監督專業，捍衛市民權益，為桃園爭取更多實質福利。

爭取4連任的彭俊豪表示，過去3屆任期中努力落實每一項政見，並以具體政績回饋市民。他指出，每一次選舉都將自己「歸零」，以謙卑態度勤走基層、傾聽民意，期盼持續為中壢鄉親做更多事情。

張贊聞表示，自己在龍潭深耕20年，未來將聚焦長照、幼托、身障及毛小孩福利等議題持續努力。同時結合觀光與文創能量，帶動地方整體發展，並致力擦亮民進黨招牌，讓選民看見民進黨為基層服務的決心。

身為會計師的劉仁照回顧，自己10年來在平鎮推動共融式遊具與旗艦運動公園等建設，他強調將持續發揮財務專業，理性問政、嚴格把關市民預算，確保每一分錢都花在刀口上，並承諾因應少子化挑戰，推動更完善的育兒福利政策。

陳睿生則表示，選對人，地方發展就會不一樣，任內他落實議員款公開透明，並優先補足偏鄉學校與社區硬體建設需求，從海邊到頭洲推動多項公園及活動中心建設，未來將持續縮小城鄉差距，打造更宜居的新屋。

王義川指出，桃園擁有國際機場與航空城，是未來台灣發展的重要重心，並提出以北桃園作為經濟火車頭、南桃園深耕文化與優質生活，青埔與海線成為接軌世界國際門戶的「3核心發展軸線」。他強調，「正派桃園隊」5位參選人正是對應此發展藍圖的最佳人選。

談及選情，王義川表示，4位尋求連任的現任議員表現優異，無論媒體評鑑或地方支持度都令人放心；至於新人張贊聞，則需要大家更努力協助，讓5位「正派問政」戰將全員過關。他也強調，自己認養桃園的任務之一，就是讓現任23位民進黨桃園市議員順利連任，同時協助新人進入市議會監督市政，將全力以赴完成這項任務。

