王義川霸氣嗆「我是台灣國立委」 鄧凱勛：請馬上辭中華民國立委

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，參拜神社時將住所欄寫上「台灣國桃園市」，引發議論，他今天（25日）日受訪被跳針回應，「我是台灣國立委有什麼問題？」。對此，前國民黨發言人鄧凱勛怒批，如果真的這麼不喜歡中華民國，請王義川馬上辭去中華民國的不分區立委，馬上去競選台灣國民代。

民進黨立委王義川。（資料圖／中天新聞）

王義川今天在立法院受訪時被問到相關質疑，連聲反嗆，「我是台灣國立委有問題嗎？」接著他還點名王鴻薇「妳去中國喊一下妳是中華民國立委敢不敢？我就是台灣國立委有什麼問題？」。

王義川在日本神社寫下「台灣國桃園市」。（圖／王義川Threads）

對此，鄧凱勛發文狠酸，王義川今天疑似再次使用膝蓋思考的能力，要奮力一搏，拚他對抗何志偉的聲量。鄧凱勛指出，中華民國立委的宣誓誓詞，包含「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」，王義川背棄憲法、更不願效忠「中華民國」，顯已失去中華民國立委格調！

鄧凱勛開嗆，如果真的這麼不喜歡中華民國，請王義川馬上辭去中華民國的不分區立委，改去台灣國的相關組織，不要再浪費中華民國人民的納稅錢。鄧凱勛直指，中華民國有立委如此，真是國家最大的災難。

