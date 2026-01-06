王義川、何志偉出局？民進黨2026桃園市長 地方點名「綠營新戰神」對決張善政

民進黨2026年桃園市長人選尚未有定案，總統府副秘書長何志偉、立法委員王義川、法務部次長黃世杰皆被提名，國民黨則由現任市長張善政爭取連任。而根據媒體報導，目前傳出綠營地方點名曾任桃園市府新聞處長4年的「綠營新戰神」張惇涵出戰，引發外界熱議。

行政院秘書長張惇涵先前因舌戰羅智強、翁曉玲、王鴻薇等國民黨立委，被網友封為新一代戰神，甚至被看好有望爭取2026地方選舉桃園市長提名，不過，張惇涵目前並未對此做出任何回應。​



根據《上報》報導，桃園地方上不乏有人積極探詢，期待曾任桃園市府新聞處長4年的綠營「新戰神」張惇涵，代表民進黨出馬角逐桃園市長；報導也指張的行情，衝擊目前跑最積極的總統府副秘書長何志偉。



不過，距離總統兼黨主席賴清德先前所設下的「農曆年前完成各縣市長提名」時限將近，仍有包括台北、桃園、花蓮、南投、新竹縣市等地區未完成提名或徵詢，民進黨秘書長徐國勇12月31日表示，他的目標就是希望在農曆年前確定提名人選，而北桃有人選，正在找尋最適當、能打勝仗的人；他也透露，下次選對會將在1月7日開會，討論重點會是「中部縣市」。

不過，國民黨籍桃園議員凌濤則發文表示，張惇涵日前在立院備詢，被部分媒體稱為「一戰成名」，雖然沒錯，卻也因為一句「小學生都知道少數服從多數」，狠狠打臉總統賴清德，位置反而岌岌可危，「被跳船」機會劇增，索性便以「鄭文燦代理人」同步操作，跳選桃園給自己活路。何志偉至今民調未見拉抬，「反而讓民進黨桃園市黨部保守提名議員席次，越選越慌，簡直桃園潘鳳，慘到連張惇涵上一場立法院備詢都可以衝擊初選選情。」​

