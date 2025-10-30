王義川、卓冠廷也挺林岱樺！遭砲轟「民進黨嫌票太多」：派系對什麼都對

藍綠白積極備戰2026大選之際，民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍29日突然發聲，力挺身陷貪污醜聞的派系立委林岱樺，大讚對方「不貪不取」、「優質立委」引發爭議，不料在掀起反彈之後，民進黨立委王義川、新北市議員卓冠廷也先後透過社群平台發文，表態支持林岱樺參選高雄市長。

林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬、於日前被檢方依貪污治罪條例等罪起訴，各界均認為丟失參選高雄的機會，不料林佳龍等正國會派系黨公職卻接連發聲，表態支持林岱樺參選高雄市長。

其中王義川、卓冠廷均在社群平台曬出林岱樺造勢海報，卓冠廷更發出長文吐露心聲，認為不該讓林岱樺這種遭資深立委孤單，坦言自己很佩服對方不被打倒的毅力、勇氣之外，再度為林岱樺加油。

王義川、卓冠廷等人的貼文一經公開再度遭到砲轟，大批民進黨支持者也看不下去，氣憤表示「你就是假裝看不見、不分是非搞派系的瞎挺」、「民進黨是嫌票太多還是高雄太穩」、「不是隨便推個民進黨的，高雄人就會全部買單喔」，更有不少人揶揄「派系對，什麼都對」、「正國會別鬧了好嗎」。

