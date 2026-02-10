王義川：台中藍白都希望鄭麗文惦惦別說話

▲王義川今天到台中，陪正國會團體「正派問政青年」辦理黨內登記。（圖／台中市議員張家銨提供，2026.02.10）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文近來力促「鄭習會」，對岸尚無具體回應，卻傳出藍營基層反彈。民進黨立委王義川今天在台中表示，鄭麗文想當中國人就讓她當，但凡還要在台中選舉的藍白人士，包括盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔都很在乎台美關係、都希望鄭麗文惦惦別講話，因為在地中小企業很多，人民最希望的是專心拚經濟，好好過日子。

中華亞太菁英交流協會今（10）日公布最新民意調查，國民黨在立法院多次阻擋國防預算與軍購相關法案，54.7％民眾表達反對、34.9％認同；針對「鄭習會」議題，有44.4％民眾不支持，43.2％表示支持，民意呈現拉鋸狀態。

王義川上午到民進黨台中市黨部，陪同正國會6名成員陳怡潔、張家銨、周永鴻、曾咨耀、江肇國、蔡耀頡辦理市議員選舉聯合黨內登記，受訪時被問及鄭麗文常講「我是中國人」，導致很多本土派民意代表嚷著想脫黨，連台中市長盧秀燕也反對國民黨擋軍購案，回答「鄭麗文想當中國人就當中國人、要跟中國好就跟中國好，每個人有自己的國家認同」。比較慶幸的是，現任市長盧秀燕、要選市長的江啟臣及楊瓊櫻，都體認到台美關係的重要性，「這點我對他們3位很肯定」。

王義川指出，想在台中選舉的藍白人士都很支持軍購案和台美談判，台中地區要選舉的藍營人士「應該對鄭麗文都很有意見，希望鄭麗文最好惦惦別說話」。他說台中的城市性格一向溫和，大家都希望拚經濟、好好過日子，中部的中小企業很多，與美貿易關係直接影響到人民生活，當然希望經濟好好發展。至於國民黨的親中派、親美派之爭，王義川認為「那是國民黨自己內部的糾紛」。



