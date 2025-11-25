政治中心／綜合報導

挺台日友好，民進黨立委王義川日前赴日旅遊大啖美食，還到神社參拜，他在繪馬寫地址時，寫下"台灣國桃園市"，沒想到引來國民黨立委大罵不認同中華民國、還酸中華民國少一位國會議員。王義川今天火力全開，強調自己就是台灣國立委，反嗆王鴻薇、牛煦庭不敢去中國喊自己是"中華民國立委"！

立委（民）王義川：「我是台灣國立委有問題嗎。」

高分貝大喊自己是"台灣國"立委，王義川要嗆聲的對象，是國民黨立委。因為日前他趁周末假日到日本旅遊，用行動力挺台日友好，還到神社參拜，用繪馬祈願"川流福騰"，地址寫下"台灣國桃園市"，沒想到竟讓國民黨立委氣炸。

王義川「我就是台灣國立委」 嗆藍委不敢赴中喊中華民國

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，用繪馬祈願"川流福騰"。（圖／Threads ＠ycwangriver1）立委（國）王鴻薇：「因為他這樣寫吧，很多人說立刻我們中華民國，少了一位國會議員。」

立委（民）王義川：「王鴻薇你去中國喊一下，那你是中華民國立委敢不敢，我就是台灣國立委有什麼問題。」

立委（國）牛煦庭：「王義川就在提台灣國嘛，沈伯洋之前就講台灣National，你到底認不認同中華民國嘛。」

立委（民）王義川：「我是台灣國立委有什麼問題，那牛煦庭你去中國講，你是中華民國立委講一遍看看，牛煦庭你去中國講，你是中華民國立委有什麼問題嗎。」

王義川大力回嗆，回顧過往，王鴻薇曾赴中與中國全國政協主席王滬寧密談，上中國官媒提到台灣的總統，也以"領導人"替代，王義川脆上發文猛酸對方是"中國立委"，去中國記得說"我是中華民國立委"，"笑你們不敢"，剛訪問荷蘭返台的沈伯洋也為王義川"贊聲"。

王義川「我就是台灣國立委」 嗆藍委不敢赴中喊中華民國

王義川回擊國民黨立委，敢不敢去中國喊自己是中華民國立委。（圖／民視新聞）立委（民）沈伯洋：「比如說中國對我的追訴，對我們國軍的追訴叫跨國鎮壓，那他們怎麼稱呼我們呢，他們稱呼我們叫TaiwaneseNational，TaiwaneseNational，其實就是台灣國民就是台灣國民，他不是ROC也不是什麼，ResidentsofTaiwan，或者PeopleofTaiwan，他會TaiwaneseNational，為什麼，因為這一個稱呼其實在國際上，大家比較順大家比較搞得清楚狀況，義川委員的做法我是覺得沒什麼問題。」

王義川的"台灣國"三個字，藍的批、綠的挺，到底誰對國家不認同？人民看在眼裡自有公斷！

