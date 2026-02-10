王義川：楊瓊瓔拚過農曆年 江啟臣優勢盡失

▲王義川認為只要讓楊瓊瓔跑完這個農曆年，相信江啟臣的情勢會很吃緊。（圖／台中市議員張家銨提供，2026.02.10）

[NOWnews今日新聞] 藍營定調3月最後一週進行台中市長黨內提名電話民調，民進黨立委王義川今指出，楊瓊瓔跑基層的功力非常值得學習，這場戰局本來是江啟臣勢在必得，但只要讓楊瓊瓔跑完這個農曆年，相信江啟臣的情勢會很吃緊。

國民黨日前宣布3月底進行台中市長黨內提名電話民調，即便立法院副院長江啟臣發出嚴正聲明，指違背當初簽的協議內容、市長盧秀燕也喊話「3月底太晚了，不如早點挑個黃道吉日把他們兩個的民調辦一辦」，中央黨部仍不為所動，黨主席鄭麗文甚至直白說「不必給黨中央不必要的壓力、指責，這不會有助選情」。

曾在台中市政府擔任交通局長的王義川，今（10）日陪同正國會台中團體「正派問政青年」辦理市議員黨內登記，受訪時被問及民進黨台中市長選舉早已定於一尊、徵召立委何欣純，國民黨卻還在上演姐弟之爭，王義川表示，國民黨兩位市長的參選人都很優秀，期待確定提名人選之後，能與何欣純進行君子之爭。

王義川接著分析，楊瓊瓔跑基層的功力非常值得後輩學習，原以為黨內無人競爭、勢在必得的江啟臣，現在面對楊瓊瓔顯得裹足不前、畏畏縮縮，「現在會怕了也是沒辦法」，誰叫大家稱「姐仔」的楊瓊瓔，個性就是「人人好、四處走」，相信楊瓊瓔跑完這個農曆過年，江啟臣會很吃緊。至於國民黨遊戲規則如何，那是藍營自己的事，民進黨的態度就是全力支持何欣純。



