王義川「烙台語」張亞中不讓！沈伯洋列2法條打臉

政治中心／李汶臻報導

綠委王義川今（15）日在立法院召開的「總統賴清德彈劾案」第二天公聽會上，全程使用台語發言，期間國民黨孫文學校總校長張亞中竟直接開麥插話，脫口一句「講國語好不好？」讓現場瞬間鴉雀無聲。王義川稍早在社群發文談及此事，釣出沈伯洋留言列出「法條」打臉，並嘲諷張亞中「我以為校長應該有識字要求？」。

立法院國民黨團、民進黨團分別提案彈劾總統賴清德，立法院今（15）日接續前一天、舉行全院委員會第二場公聽會；除朝野立委到場外，各政黨推薦的專家學者也列席到場，現場一度展開激烈的言詞交鋒。王義川今日以台語發言期間發生插曲，從畫面可見，王義川當時正在誇獎張其祿教授，豈料對面的孫文學校總校長張亞中竟開腔插話、當眾呵斥他「講國語好不好？」，無理的要求讓王義川當場愣住。

廣告 廣告

現場一片寂靜持續近10秒，江啟臣見狀無奈說「我想我們就彼此尊重」。王義川則反問江啟臣「主席，他什麼意思？」，接著繼續用台語狂嗆張亞中「我用什麼話講是我的權利，如果聽不懂去找翻譯啦！莫名其妙，我在講我的話你在囉嗦什麼意思的？」。

張亞中「不讓王義川烙台語」法條打臉了？現場尬10秒「全無聲」江啟臣也不挺

王義川烙台語，張亞中開腔插嘴「講國語」，現場尬10秒聲音全無，江啟臣見狀無奈說「我想我們就彼此尊重」。（圖／民視新聞）





王義川稍早在Threads發文還原現場，繼續嗆張亞中「我講什麼語關你什麼事，台語是我的母語，也是我的國語，聽不懂去找翻譯啦！」、「什麼時代了，還在規定要講你口中認為的國語？莫名其妙！」。貼文還釣出綠委沈伯洋留言，他引用國家語言發展法第三、第四條條文，幫腔王義川並狠酸張亞中：「我以為校長應該有識字要求？」。此外，後續還有網友幫補充第十一條「國民參與政府機關（構）行政、立法及司法程序時，得使用其選擇之國家語言」。

原文出處：張亞中「不讓王義川烙台語」法條打臉了？現場尬10秒「全無聲」江啟臣也不挺

更多民視新聞報導

黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞

趁阿北不在家發文！陳佩琪突提「私生子爭產」吐心聲

秀插旗圖「拿掉中國」被嘴！日人超愛台灣：如實呈現

