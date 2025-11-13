王義川一篇文預告「民進黨秋後算帳」？網傻眼：準備抓蔣萬安跟黃仁勳了

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，雙方拍板「分手費」44.3億元，台北市議會昨審查通過。豈料這時綠委王義川在其社群平台詢問一件關於台北市政府公開地上權標租案子，質疑「然後都沒有圖利或違反相關法令的問題」。此文一出，引發網友不滿灌爆其社群平台，痛批「不用暗示就講出來」，所以現在是「準備抓蔣萬安跟黃仁勳了」。

民進黨立委王義川。（圖/資料照）

王義川12日在其社群平台Threads發文表示，「一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標。經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商，解約。市政府再以Y元不用招標直接指定給B廠商。然後市政府市議會都拍拍手」！

圖取自王義川臉書。

王義川進一步指出，上面那些ABXY都可以這麼隨性歐？那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？

網友留言。（圖取自王義川Threads）

王義川此文一出，引發網友的不滿，許多網友灌爆其Threads怒轟「這不是台灣的國家利益嗎？台灣很歡迎輝達，因為對台灣的產業有正面效應。很多人樂觀其成，不是嗎？」「提告吧。該再次去按鈴了。請北檢偵查市長跟輝達先押回去詢問，國際媒體頭條就靠你拿了 你絕對會紅到全世界，股市也靠你了，拜託求你。快去吧，記得喊媒體然後這次別再按到服務鈴了」。

網友留言。（圖取自王義川Threads）

還有網友表示「拜託委員從今天開始每天開記者會打輝達，拜託了！然後拜託直接按鈴提告」、「就是怕有這種人，所以台北市才要將事情鬧大，讓全國都來關心，才不會作好事，還被壞人秋後算帳」、「你在講什麼東西？不用暗示，直接講出來」、「北檢快點比照柯文哲沈慶京，把蔣萬安黃仁勳收押禁見一年」、「所以黨在反對輝達嗎」、「靠邀，你們民進黨沒幫忙就算了，現在還想來安罪名把蔣關進去是吧，要不要這麼噁心啊」、「真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳了」、「民進黨頭殼壞了想去動輝達」。

