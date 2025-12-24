王義川「1句話」電翻翁曉玲 媒體人：把國民黨打趴在地

政治中心／劉宇鈞報導

王義川酸翁曉玲「妳去中國也帶了6、7個」。（組合圖／翻攝自國會頻道、立法院議事轉播IVOD）

立法院藍白黨團23日在程序委員會第四度擋1.25兆國防特別預算條例付委審查。國民黨籍召委翁曉玲看民進黨立委王義川上台時身後站一排綠委，質疑怎麼這麼多人，王回應「妳去中國也帶了6、7個」；王也嗆，藍可反對，但要進入討論，現在卻都不敢，笑死人。媒體人詹凌瑀說，這話的邏輯把藍打趴在地。

詹凌瑀發文表示，真的演都不演了，藍委才剛從中國廈門回來，藍白就聯手就在程序委員會第四度封殺1.25兆的國防預算，不覺得這時間點巧合到讓人頭皮發麻？翁曉玲前腳才見過國台辦，後腳回到台灣第一件事，就是把台灣的防衛預算擋在門外。

詹凌瑀認為，王義川講的「你們國民黨要跟美國唱反調、不想買武器，可以啊！但這要進入討論啊！」這段話，邏輯直接把國民黨打趴在地，而這也就是最荒謬的地方。

詹凌瑀直言，如果藍白立委覺得貴、覺得不合理，應該是讓法案進入委員會，大家好好拿數據出來吵、來刪減，結果國民黨現在的做法是「連談都不跟你談」，直接在門口把案子封殺。這種做法只有一個理由，就是心虛，就是不敢面對民意，只敢執行「上面」的意志。

詹凌瑀提到，現場還有個插曲超諷刺，翁曉玲看王義川背後站了一排綠委，就碎念說幹嘛帶這麼多人上台，結果王一句話直接回敬「妳去中國也帶了6、7個」。

詹凌瑀強調，國民黨一邊擋「立委赴中納管」法案，不讓大家知道去中國談了什麼，另一邊回來馬上擋國防預算、擋國安法修正。AIT才剛重申支持台灣強化防衛，藍白馬上用表決給美國看臉色。

詹凌瑀質疑，「說真的，看著翁曉玲最後投下那關鍵的反對票，我不禁想問：你們領的薪水是台灣人民給的，但辦的事到底是為了哪一國？」

