王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨

[NOWnews今日新聞] 輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）日表示，這一舉動打中內政部長劉世芳的痛點，「果然是黨內互打刀刀見骨」。

據了解，劉世芳10月9日下午主持部務會報後記者會，指台北市政府自訂規定沒有違憲之虞，也沒有違反《土地徵收條例》規定，因此內政部准予備查，公文也已經送出，在法規運用上已無太大困擾；劉強調她，輝達只要有提出協助需求，行政院跨部會都會幫忙。

如今同黨立委王義川發文質疑北市圖利輝達，讓政客爽發文表示，「桃園金城武出手就是不一樣，直接打中劉世芳的痛點，因為她上個月說台北輝達總部『台北市府已無法規困擾』，果然是黨內互打刀刀見骨。」

政客爽狠酸，「請劉世芳不要肖想桃園市長的寶座，王義川才是最佳人選」；網友們也紛紛留言表示，「內政部的重點項目是改路名」、「金城武不排除提告」、「就憨啊能怎樣」、「到底是要選桃園市長還是台北市長？」、「狠起來連自己人都打！」。

