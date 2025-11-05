王義川2026桃園對決張善政？白營主任爆地方真實狀況：比較常看到綠營這大咖

2026地方大選腳步逼近，各黨派都摩拳擦掌準備角逐，在桃園市長的人選上，民進黨日前傳出立委王義川有望被徵召參戰，相關消息引起外界高度討論。對此，民眾黨社會發展部主任張清俊在廣播節目《POP大國民》透露，自己在地方跑行程的時候沒看到王義川，反倒是很常看到綠營這人在走動。

民進黨2026挑戰「光復」桃園，不分區立委王義川在黨內及支持者間呼聲最高，不過王義川本人被媒體問到是否會投入2026桃園市長選戰時，自始至終都未曾輕易鬆口或是透露一些訊息。

對此，張清俊表示，自己在中壢地方服務，期待各政黨優秀的人才能夠到桃園服務市民，王義川在青埔設立的服務處就在自己聯絡處的樓下，雙方可以算是鄰居，不過自己在跑地方行程的時候沒看到王義川，反倒是比較常看到總統府副秘書長何志偉。

張清俊強調，這是單就個人行程所看到的經驗，另外也有看到有市議員拉布條，支持何志偉選桃園市長，何志偉有說代表總統府在宗教這一塊經營，地方上很多公部門、市府辦的活動，有空都會在。

張清俊提到，現在10月、11月上下是高中、國中、國小家長會長交接期，很多家長會長交接的典禮，也都有邀約何志偉，這代表彼此已經有建立一定程度的聯繫。不清楚民進黨想法，但就桃園市布局相信是相當困難，因為市長、6席立委全部都是國民黨。

