王羲之蘭亭序探索

※蘭亭序緣起？

《蘭亭序》的緣起是

東晉文人的一次雅集活動，旨在進行春季淨化儀式（修禊）並賦詩唱和。

蘭亭雅集始末

時間地點：晉穆帝永和九年（西元353年）農曆三月初三，時任會稽郡守的王羲之在浙江紹興會稽山陰的蘭亭（今浙江紹興）舉辦了這場盛會。

參與人員：包括王羲之本人，以及謝安、謝萬、孫綽等共四十二位當時的名士和子弟。

活動內容：眾人舉行了古代江南的「修禊」習俗，即到水邊採摘蘭草以驅除不祥。隨後，他們進行了名為「流觴曲水」的飲酒賦詩遊戲。

在蜿蜒的溪水邊，眾人席地而坐，將酒杯放在小盤中，任其順流而下。酒杯停在誰的面前，誰就必須即興賦詩一首，否則就要飲酒受罰。

當天共有二十六位參與者作了三十七首詩。

創作契機：活動結束後，眾人決定將這些詩篇彙編成冊，並推舉微醺狀態下的王羲之為這本詩集作序。王羲之乘興揮毫，寫下了這篇被譽為「天下第一行書」的《蘭亭集序》。

文學與書法價值

《蘭亭序》不僅是描述聚會盛況和抒發個人情懷的文學作品，也因其超凡的書法藝術價值而流芳百世。文章開篇描述了蘭亭的優美景色，隨後筆鋒一轉，表達了對人生短暫、生死無常的感慨，融合了儒家、道家和佛家的思想。據傳，王羲之後來酒醒後曾多次嘗試重新書寫，但都無法達到原作那種興到神來的境界，使得這篇帶有塗改痕跡的即興之作成為千古絕唱。

※請詳細解說：古代江南的「修禊」習俗與「流觴曲水」

古代江南的「修禊」與「流觴曲水」是源遠流長的傳統民俗，結合了宗教祭祀、身體潔淨與文人社交。以下為詳細解說：

一、修禊（ㄒㄧㄡ ㄒㄧˋ）：除災求福的淨化儀式

「修禊」原本是古代的一種祭祀習俗，其核心意義在於「祓除」（ㄅㄚˊ ㄔㄨˊ），即消除災厄、求取吉祥。

時間與起源：起源於春秋時代。最初選在農曆三月上旬的「巳日」（上巳節），魏晉以後才固定在農曆三月初三。

活動方式：古人會前往水邊，用香薰草藥（如蘭草）沐浴、盥洗，或是用清水潑灑身體。

象徵意義：古人認為春季是萬物萌發、病疫易生的時節，透過臨水洗滌，可以帶走冬日的晦氣與疾病，達到身心的潔淨與新生。

二、流觴曲水（ㄌㄧㄡˊ ㄕㄤ ㄑㄩ ㄕㄨㄟˇ）：從祭祀演變為雅集

「流觴曲水」是修禊活動中的一項娛樂環節，後來隨著文人參與，逐漸演變成一種高雅的社交與文學創作活動。

運作方式：

引水成渠：參與者坐在人工引導或天然形成的曲折溪水（曲水）兩旁。

置杯漂流：侍者將盛滿酒的「羽觴」（一種帶耳的酒杯）放在彎曲溪流的上游，任其順流漂下。

停杯即飲：當酒杯在某人面前停下或打轉時，該人就必須取杯飲酒。

文人規則：到了魏晉時期，這項遊戲增加了「吟詩」的難度。如果酒杯停在面前，該參與者必須在規定時間內即興賦詩一首；若作不出來，則需受罰多飲幾杯酒。

三、歷史地位與影響

這兩項習俗之所以在後世家喻戶曉，主要歸功於西元 353 年的「蘭亭雅集」：

文人範式：王羲之等人的參與，將單純的民俗節日提升為文人情感抒發、探討生命哲理的社交盛會。

藝術結晶：當天二十六位名士所賦的三十七首詩，由王羲之揮毫寫下著名的《蘭亭集序》，使「修禊」與「流觴曲水」成為中國文化中「魏晉風流」的經典象徵。

直至今日，許多東亞國家（如日本、韓國）仍保留有類似「曲水宴」的傳統文化展示。

※《蘭亭集序》，又稱作《蘭亭序》、《蘭亭敘》、《蘭亭帖》、《禊序》、《禊帖》、《臨河序》、《蘭亭宴集序》，為東晉書法家王羲之所作，有「天下第一行書」之稱，是晉代書法成就的代表。《蘭亭集序》共計324字，凡是重複的字都各不相同，其中20個「之」字，各具風韻，皆無雷同。王羲之酒醒之後，過幾天又把原文重寫了好多本，但終究沒有在蘭亭集會時所寫的好。

歷史 晉穆帝永和九年（353年）三月初，王羲之與兒子王凝之、王徽之、王操之、王獻之，孫統、李充、孫綽、謝安、支遁、太原王蘊、許詢、廣漢王彬之、高平郗曇、餘姚令謝勝等「少長群賢」共42人在會稽山陰集會，為蘭亭集會，是時有二十六人得詩三十七首，後輯為《蘭亭詩》。《蘭亭集序》為王羲之為《蘭亭詩》寫的序言。王羲之以特選的鼠鬚筆和蠶繭紙書寫，首先寫聚會盛況，描述環境——「茂林修竹、清流激湍」，「天朗氣清，惠風和暢」。之後筆鋒突變，格調轉為悲傷，寫歡樂時光不長久及人生短暫，然而他並不宣揚「及時行樂」，而是斥了莊子的「一死生、齊彭殤」的論調。通篇語言流暢，不勉強藻飾、通俗自然，結合駢句、駢散，靈活自如，堪稱歷代名篇。

※據傳唐太宗非常喜愛此作品，但王書真跡在王羲之七世孫智永的徒弟袁辨才手中，袁辨才不願意割愛，唐太宗便派御史蕭翼去騙取，後被唐太宗作為殉葬品，宋朝陸游在古詩《跋馮氏蘭亭》中因此感慨道：「繭紙藏昭陵，千載不復見。此本得其骨，殊勝蘭亭面。」但唐太宗的昭陵疑似於五代十國時被溫韜所盜，而被盜物品的名單中並沒有《蘭亭集序》，因此一般相信《蘭亭集序》藏於唐高宗與武則天合葬的乾陵中。

※唐太宗得到真跡時，即令虞世南、褚遂良、馮承素、歐陽詢等人臨摹翻刻，分賜皇子、近臣，世稱「唐人摹本」。今存的摹本以「神龍本」最為著名，該帖共28行，324字，章法、結構、筆法都頗得原本神韻，被認為是最好的摹本。石刻則首推「定武本」。宋末元初趙孟頫也深受蘭亭集序影響。

※乾隆四十四年（1779年）春，清高宗乾隆集各家的蘭亭序摹本及蘭亭詩等作，摹刻為「蘭亭八柱」置於圓明園，大致上按照書者的時代排序，其中僅有其臣下于敏中因補柳公權闕筆擢升緊接在柳公權之後的第六柱。

※「天下第一行書」的《蘭亭集序》現藏何處？

被譽為「天下第一行書」的《蘭亭集序》真跡目前已不存在於世。

◆根據歷史記載與現狀，其流傳情況如下：

真跡的下落（傳聞藏於乾陵）

唐太宗隨葬：史料普遍認為唐太宗李世民生前極度喜愛此帖，崩逝後將其作為隨葬品埋入昭陵。

乾陵之說：另一種廣泛流傳的說法是，真跡後來落入唐高宗或武則天手中，最終埋藏於乾陵。由於乾陵至今尚未發掘，這成為中國考古史上最大的謎團之一。

現存最重要的摹本（收藏地）

雖然真跡不存，但唐代宮廷內府曾命多位大師臨摹。現今公認最接近原作神韻的是「神龍本」：

北京故宮博物院：現藏有最著名的唐馮承素摹本（神龍本）。此版本因卷首印有唐中宗「神龍」小印而得名，其勾摹細緻，甚至保留了王羲之筆下的塗改痕跡，被視為研究《蘭亭序》最重要的藝術實物。

台北國立故宮博物院：收藏有不同的拓本與摹本（如「定武蘭亭」或「虞世南摹本」等）。

總結 2026 年現狀：若您想觀賞最權威的《蘭亭序》影像，應前往北京故宮博物院查看馮承素摹本；而台北故宮則藏有被譽為「天下行書第二」的顏真卿《祭姪文稿》真跡。