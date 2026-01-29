王羲之《《蘭亭序》五大摹本
※《蘭亭序》五大摹本？排序？
《蘭亭序》真跡雖已不存，但唐代多位書法家留下了極為珍貴的摹本。學界與收藏界公認的「唐人五大摹本」如下：
排序與特色
這些摹本並非以優劣排名，而是依據其製作方式與呈現的風格特色來區分，但在「最接近真跡」的公論下，通常首推馮承素本。
排序
名稱
作者 (傳)
別稱
特色
1
神龍本
馮承素
馮本、神龍半印本
採用「雙鉤廓填」法，極其精密，保留了原作的塗改與乾枯筆觸，公認最接近真跡。
2
天曆本
虞世南
虞本
筆法沉穩、點畫內斂，繼承了智永（王羲之七世孫）的傳承，最得王氏溫潤之氣。
3
米芾詩題本
褚遂良
褚本
筆力輕健、線條華麗，展現了蘭亭的流暢神韻。
4
定武本
歐陽詢
定武蘭亭
這是最著名的石刻拓本，筆法剛勁嚴謹，最具「骨力」，是碑學體系的鼻祖。
5
黃絹本
褚遂良 (傳)
領字從山本
寫在黃絹上，因書中「崇山峻領」的「領」字從「山」而不從「頁」而得名，多見於畫家臨摹。
現存收藏地點 (截至 2026 年)
這五大珍本目前分藏於海峽兩岸，是故宮的重要館藏：
北京故宮博物院：收藏有最重要的馮承素摹本（神龍本）、虞世南摹本以及褚遂良摹本。
台北國立故宮博物院：收藏有定武蘭亭真拓本（如柯九思舊藏本）與黃絹本。
這五大版本共同構成了後世學習《蘭亭序》的兩大體系：以馮、虞、褚本為首的「帖學」體系，以及以定武本為首的「碑學」體系。
※《蘭亭集序》摹本 「神龍本」
※王羲之手書之真跡已隨唐太宗葬於墓中，後人只得由臨本中窺見此作。而其臨本中又以「神龍本」《蘭亭集序》最為稱道，因該卷畫心前上有唐中宗「神龍」年號小印左半印跡而得名，被認定為是由馮承素奉聖旨於蘭亭真跡上雙鉤所摹，所以應是與真跡最為接近的摹本。
※馮承素臨王羲之《蘭亭序》，正文。此本用楮紙兩幅拼接，紙質光潔精細。因卷首有唐中宗李顯神龍年號小印,故稱「神龍本」。後紙明項元汴題記：「唐中宗朝馮承素奉勒摹晉右軍將軍王羲之蘭亭禊帖」，遂定為馮承素摹本。此卷前紙13行，行距較鬆，後紙15行，行距趨緊，然前後左右映帶，攲斜疏密，錯落有致，通篇打成一片，優於其它摹本。用筆俯仰反覆，筆鋒尖端銳利，時出賊毫、叉筆，既保留了照原跡勾摹的痕跡，又顯露出自由臨寫的特點，摹臨結合，顯得自然生動，並具一定的「存真」的優點，在傳世摹本中最稱精美，體現了王羲之書法遒媚多姿、神情骨秀的藝術風神，為接近原跡的唐摹本。據考，卷首「神龍」半印小璽並非唐中宗內府鈐印，而是後人所添，定馮承素摹也不可信，但仍是唐以來流傳有緒的古摹本。本卷前隔水有「唐摹蘭亭」四字標題，引首乾隆題「晉唐心印」四字。後紙有宋至明20家題跋、觀款，鈐鑑藏印180餘方。其流傳經過，根據各題跋、印記和記載，大致如下：南宋高宗、理宗內府、駙馬都尉楊鎮，元郭天錫，明內府、王濟、項元汴，清陳定、季寓庸、乾隆內府。歷代著錄有：明汪砢玉《珊瑚網書錄》、吳其貞《書畫記》，清卞永譽《式古堂書畫匯考·書考》、顧復《平生壯觀》、吳升《大觀錄》、阮元《石渠隨筆》、《石渠寶笈·續編》等書。刻入「蘭亭八柱」，列第三
※定武蘭亭真本 卷
※《定武本蘭亭》，麻紙，剪裱裝冊共7開，每開縱35厘米，橫10厘米。
※唐太宗得王羲之《蘭亭序》真跡，命歐陽詢臨摹，刻石於學士院，拓賜近臣。五代梁移石汴都。遼耶律德光破晉後攜此石北去，德光中途病死，石棄於殺虎林。宋慶歷年間（1041-1048年）碑被發現，置於定州。唐時定州置義武軍，宋避太宗趙光義諱，改義武為定武，故此石刻被稱為《定武本蘭亭》。 《定武本蘭亭》又有5字損本與不損本之別。宋代以來《蘭亭序》刻本眾多，論者多以歐摹定武本為正宗。
後世所傳《蘭亭序》皆為唐以後輾轉勾摹，筆墨氣韻漸去原跡，但在某種程度上還能反映出王羲之書法的風格面貌，不失為學習書法的範本之一。自宋代以來，《定武本蘭亭》特別受到推重。元趙孟頫曾在定武本後題跋，認為：「古今言書者以右軍為最善，評右軍之書者以禊帖為最善，真跡既亡，其刻石者以定武為最善。」
故宮所藏宋拓本《定武本蘭亭》拓工良好，有潘思牧等題跋4段，王守觀款1段，並有「魯齋珍藏」、「潘思牧」、「蓮巢」等印35方。
清孫承澤《庚子銷夏記》、朱彝尊《金石文字跋尾》和李光暎的《觀妙齋藏金石考略》等書有錄。
※【王羲之行書蘭亭序卷（傳唐褚遂良摹本）】
※《蘭亭集序米芾詩題本》，傳為《蘭亭集序》的唐朝褚遂良摹本，故簡稱「褚摹蘭亭」，現藏於北京故宮博物院[1]。
※《王羲之行書蘭亭序》卷（傳唐褚遂良摹本），晉，王羲之書，唐，褚遂良摹，紙本，行書，縱24厘米，橫88.5厘米。
※《王羲之行書蘭亭序》卷（傳唐褚遂良摹本），晉，王羲之書，唐，褚遂良摹，紙本，行書，縱24厘米，橫88.5厘米。
東晉永和九年（353年）三月三日，山陰名士四十一人集於蘭亭，修禊祭，宴曲水。即席賦詩，匯為一卷，由王羲之當場作序。這篇序情並茂，心手雙暢，向稱「天下第一行書」。其妍美流便的風神，被後世視為行書的典範和楷模。唐太宗李世民酷愛羲之書法，在得到《蘭亭序》真跡後，曾命當朝書法名家褚遂良、歐陽詢以及弘文館拓書人馮承素等勾摹數本，分賜臣下，以廣布揚。蘭亭真跡據記載已隨唐太宗殉葬昭陵。這些唐摹本主要有兩個系統，一為褚遂良摹本，存世的褚遂良、虞世南、馮承素等墨跡摹本，多屬此系統，以馮摹的「神龍本」最為接近原作；一為歐陽文本，刻印為「本趺
此卷舊傳為褚遂良所摹，故卷前項元汴標題“褚摹王羲之蘭亭帖”，簡稱“褚摹蘭亭”，實未必確切。全卷有宋、元、明諸家題跋或觀款，以及鑑藏印記215方，又半印4方。其中「滕中」等2方北宋印及南宋紹興內府「紹興」、「內府印」、「睿思東閣」等7方印屬真，第一後紙上米芾詩題及7方鎢印亦真。因知此卷當為北宋米芾前臨摹本。但作品質地屬楮皮紙，是宋以後方普遍使用的紙質，或可證此為北宋摹本。全卷由兩幅紙拼接，前紙19行，後紙9行，行款排列較鬆勻，以臨寫為主，輔以勾描，因此書寫較為流暢，亦具一定功力。
此卷流傳鑑藏大致為：北宋滕中、南宋紹興內府、元趙孟頫、明浦江鄭氏、項元汴、清卞永譽、乾隆內府。曾著錄於清顧復《平生壯觀》、卞永譽《式古堂書畫匯考》、吳升《大觀錄》、安岐《墨緣彙整》、清內府《石渠寶笈·續編》、阮元《石渠隨筆》等書，並刻入《蘭帖八柱》。
※《蘭亭集序天曆本》，又名「虞摹蘭亭序」
卷首鈐「天曆之寶」印
※《虞摹蘭亭序》白麻紙，行書，縱24.8cm，橫57.7cm。現藏於北京故宮博物院。
※《虞摹蘭亭序》卷，唐，虞世南摹，紙本，行書，縱24.8cm，橫57.7cm。
※《蘭亭集序天曆本》，又名「虞摹蘭亭序」，明朝董其昌認為《天曆本》似是虞世南臨本，但某些字有明顯勾摹痕跡，故應定為摹本。該本現藏於北京故宮博物院[1]。由於歷來受到較多關注，《蘭亭集序天曆本》有較多別名：
因有元天曆內府藏印「天曆之寶」[2]，故稱「天曆本」。[1][3]
此本於元文宗天曆年間由張金介奴進獻，畫心後拼紙下題「臣張金界奴上進」，故又名「張金界奴本」。[1]
後來，董其昌在題跋中認為「似永興所臨」，故又稱作「虞世南摹本」[1]，該版本也因此被認為是虞世南所作。
※《蘭亭集序天曆本》用兩紙拼接，各14行，排列較松勻，與石刻「定武本」相近，但點畫則與褚遂良摹本（米芾詩題本）相近，較圓轉，少銳利筆鋒。據考證，此本應該是唐朝輾轉翻摹之古本。
※唐褚遂良《臨蘭亭序》（領字從山本）卷，黃絹本，行書，縱24.3cm，橫70.2cm。台北故宮博物院藏（蘭千山館寄存）
※蘭亭序黃絹本「黃絹本」是《蘭亭序》唐摹本中極具特色的一件，因其書寫於黃色的絹布（而非當時常見的紙張）而得名。
核心特徵：「領字從山」
在《蘭亭序》正文中有「崇山峻領」一句，黃絹本的「領」字左側寫作「山」而非「頁」（即「嶺」的古字），因此在學界又被稱為「領字從山本」。
作者爭議與流派
傳統說法：舊傳為唐代書法名家褚遂良所摹，卷首有「褚河南臨蘭亭絹本真跡」題簽。
學界觀點：多數現代學者（如徐邦達、王連起等）持懷疑態度，認為其線條較為遲緩，可能並非唐人真跡，而是根據元代或更早的石刻版本臨摹而成的偽作。儘管如此，它仍被視為重要的歷史摹本之一。
現藏地與保存現狀 (2026年)
收藏狀態：黃絹本目前屬於私人收藏的「蘭千山館」珍品（由林柏壽家族收藏），長期寄存於台北國立故宮博物院。
2026年最新動態：曾有過寄存合約終止的消息，但最新公告顯示，該無價國寶已確定續留台北故宮至少至 2028 年前後，民眾仍有機會在相關特展中一睹其真容。
藝術價值與傳承
黃絹本上有北宋大書法家米芾的長跋（又稱「米芾詩題本」），以及明清多位名家如王世貞、翁方綱等人的題跋，流傳有序，具有極高的文獻與歷史收藏價值。其字體較神龍本更為圓潤、溫婉，展現了另一種王書神韻。
※「黃絹本《蘭亭》」
※在傳世的「領字從山」《蘭亭》墨跡本中，台北故宮博物院收藏的「黃絹本《蘭亭》」最為著名，是台灣大收藏家林柏壽（1895—1986）「蘭千山館」寄存之物，著錄於《蘭千山館館藏展目錄》（台北故宮）。黃絹本《蘭亭》縱24.3厘米，橫70.2公分。卷首有「褚河南臨蘭亭絹本真跡。米海岳跋」題簽，拖尾有米芾長跋，莫是龍二跋，王世貞二跋，週天球、文嘉、陳繼儒、王穉登、翁方綱、梁章鉅、日本人內藤虎湖（南識）。曾先後著錄於孫鑛《書畫跋跋》、卞永譽《式古堂書畫匯考》、高士奇《江村消夏錄》等書。清末為唐樹義（1793—1854）所得，後流至日本。林柏壽從大阪著名收藏家齊藤悅藏（號董盦）手中購得。林氏因收藏黃絹本《蘭亭》和懷素《小草千字文》，因名齋號曰「蘭千山館」。
※米芾題跋：右唐中書令河南公褚遂良字登善臨晉右將軍王羲之蘭亭宴集序，本朝丞相王文惠公故物。辛未歲見於晁美叔齋，雲借公孫。辛巳歲購於公孫巘。黃絹幅至「欣」字合縫，用證摹刻僧字，果徐僧權合縫書也。
左：褚遂良《蘭亭》局部右： 馮承素《蘭亭》局部
蘭千山館藏〈黃絹本〈蘭亭〉局部黃絹本《蘭亭》中「永」字
