王羽佳回母校 出任柯蒂斯音樂學院「藝術協作」

王羽佳日前受母校柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music）之邀，將回校任教，但並非出任鋼琴教授，而是為他量身打造、更為彈性的「藝術協作」（artistic collaborator）一職。

王羽佳本人認為，一切事出自然，他不但在柯蒂斯開過大師班，更曾在母校度過充滿美好回憶的六年時光。15歲入校的他，依舊記得那些討論文學與心理學的課堂——這樣探求人生的絕佳環境，讓他樂在其中——畢業之後，生活的圈子開始隨著巡演夥伴而變化，但他覺得自己潛意識裡或許仍然想要以某種有趣的合作方式回到那裡。

他期許自己的新工作是「啟發別人，也希望自己能受到啟發，就像求學時那樣。」

王羽佳生於北京，在柯蒂斯師從當時的校長、名鋼琴家葛拉夫曼（Gary Graffman），不過彼時他已贏得仙臺國際鋼琴大賽獎項。在2007年代打阿格麗希與波士頓交響樂團登臺後聲名鵲起，很快登上職涯高峰；於拉赫曼尼諾夫逝世80週年之際，又與費城管弦樂團單場演奏全本鋼琴協奏曲與帕格尼尼主題狂想曲而大出鋒頭。

作為當代音樂支持者，王羽佳除了會在母校開設大師班，很可能也會演出該校作曲家的作品、進行室內樂合作，具體狀況會在他2026-27學年到職後確定。現居紐約的他也提到，雖然自己可以就近任教茱麗亞，但柯蒂斯對他有吸引力，更有特殊的意義。

