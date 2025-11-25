王耀裕爭取多處地方建設 所需經費不高盼市府加快腳步
記者吳文欽／高雄報導
高雄市議員王耀裕廿五日總質詢指出，林園區仁愛路366巷10弄銜接林園北路443巷打通工程，以及大寮鳳林三路382巷拓寬工程，所需經費不高，但對地方交通改善效益極大，盼市府加快腳步。新工處允諾將努力爭取預算辦理。
防洪治水方面，王議員說，林園龔厝路2號至153號遇雨必淹，民眾多年受害，箱涵建設經費仍未獲國土署核定，道路拓寬也無著落，要求市府向中央力爭。林副市長回應，將與國土署聯繫追蹤審查進度。
另外，大寮過溪里濃公路252巷護岸掏空、遇雨即淹情況，王議員強調應優先整建。水利局指出，該區已於113年9月完成結構補強，後續將依災修工程及林園排水計畫提報中央爭取經費。鳳林三路478巷打通，卻未同步檢討排水系統，王議員批溝渠積水影響住家安全與環境；水利局允諾儘速改善。
加速公園綠地建設，王議員爭取將林園漁港公園開闢為2.3公頃的共融公園，經費約1500萬元；陳市長表示，責成工務局依周邊環境整體設計。林園濕地公園需增設60萬元設施並改善水循環，他建議重新鑿井以提升水質、增加水母數量。公園處回應，濕地公園預計年底完工，水井部分將再評估。
王議員也關切捷運小港林園線能否於119年完工通車。捷運局說明，RL1至RL3連續壁已完成並進入深挖階段，RL4至RL7段增加303億元經費已獲行政院核准，今年底至明年初公告招標，全線預計2034年完工；因財劃法修訂，仍短缺103億元需中央支持。
