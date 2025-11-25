王耀裕議員爭取林園漁港公園開闢為共融公園，以帶動林園的區域發展。(擷取議會直播畫面)

針對面積達二.三公頃的林園漁港公園，議員王耀裕爭取開闢為共融公園，結合鄰近的中芸漁港，盼帶動林園的區域發展。陳其邁市長答詢允諾，將指示工務局做好環境整理，再加以規劃。

林園漁港公園緊鄰中芸漁港，面積有二.三公頃，公園內有公廁及觀景台，及二處兒童遊戲場，目前正在規劃寵物活動區，王耀裕議員建議在公園南側開闢共融公園，所需經費約為新台幣一千五百萬元。

王耀裕指出，林園的家長提供資料圖片，他們到屏東的小琉球公園、枋寮公園和東港公園，發現這些公園都做得比高雄好，也更完善。他認為林園漁港公園屬於大型公園，適合開闢為共融公園。

王耀裕又說，中芸漁港的碼頭已更新，新建碼頭可容納九十三艘漁船，林園漁港公園緊鄰中芸漁港，面積又有二.三公頃，公園處好好規劃，將可帶動林園的區域發展。他也詢問市長，是否同意提供經費？

陳其邁市長答詢表示，金額不大，將指示工務局做好環境整理，再加以規劃，會想辦法來做。