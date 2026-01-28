王者回歸！漢堡王十層牛肉堡限時挑戰免費吃 發發奶蓋尬草莓粉嫩來襲
想要用十層牛肉和起士片，填滿感官和胃嗎？震撼力十足的「犇牛堡」系列又回來啦！漢堡王自1月26日起至2月8日推出限時14天的「犇牛再臨 王位加冕」活動，「犇牛堡」三層肉起跳（149元），肉食怪物最高「胃」階「十犇牛肉堡」(299元)，讓大食客們登門挑戰，還有機會抽299元回饋金。
堪稱漢堡王經典回憶的犇牛堡，有著經370度火烤的純牛肉，軟嫩噴香，中間夾著香滑起士片，再覆蓋酥脆培根、淋上獨門醬汁，吃完活力滿滿；尤其是無人能夠一口掌握的「十犇牛肉堡」，更是漢堡界的「肉慾」代表作，尺寸之大，可以找幾位親友一同共享活絡情感，或者自己獨享更是過癮度破表。
活動期間（1/26至2/8）購買任一款「犇牛堡」，拍下王冠手勢和漢堡本體的合照，再到漢堡王臉書「週抽$299回饋金」貼文留言區上傳照片，就可參加回饋金抽獎，將有100位幸運得主，等於獲得一份免費招待的「犇牛堡」。
Woosa洋食鬆餅屋隨著春光的腳步，迎來「喜上莓梢－酸甜草莓季」！2/3起，推出季節獨家限定「甜心草莓冰淇淋鬆餅」與初春人氣飲品「草莓樂園莫西多」。嚴選當季盛產的草莓果實，將細緻酸甜化作餐桌上最迷人的初春光景，讓每一道品項都保留草莓最純粹、自然的層次風味；在微涼空氣與溫潤甜點交會之間，勾勒出專屬草莓季的輕甜節奏。
Woosa於2/9起首度推出超可愛療癒周邊品，將品牌最受喜愛的柔軟雲朵化為日常中的溫柔陪伴。全新登場的「雲朵枕」以蓬鬆觸感與圓潤線條設計，無論居家休息或辦公小憩，都能為生活注入療癒時刻；「朵朵束口提袋」則以輕巧實用的造型，貼心收納隨身小物，讓可愛自然隨行。從餐桌延伸至日常生活，Woosa希望透過溫柔的小物，陪伴每一個需要被療癒的片刻，讓幸福不只停留在用餐時光。
本次周邊品將於全台Woosa分店同步販售。於2/9至3/9活動期間，顧客於店內拍攝含有「Woosa小夥伴」的畫面，公開分享至 FB 或 IG（貼文或限時動態皆可），並標記 @Woosa 粉絲專頁，經店內夥伴確認後，即可獲得獨家限量「Woosa 小夥伴」角色貼紙乙張，數量有限，送完為止。
風靡美國市場、深受粉絲喜愛的「星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯」，1月28日全門市和線上門市正式推出！這款造成搶購風潮的經典杯款，以清透玻璃杯身搭配可愛小熊造型細節，結合便利的吸管設計。
盛裝咖啡或冷飲時最能凸顯星巴克小熊的可愛輪廓，且能隨著盛裝不同風味飲品，展現繽紛百變的多彩視覺魅力，搭配星巴克經典綠色矽膠造型毛帽，為日常咖啡時光增添滿滿話題與樂趣，讓每一口都充滿驚喜。
三商炸雞推出新春限定「66大順」優惠，活動即日起至 2 月 23 日止，凡至全台門市外帶 6 塊義式炸雞，即加贈 6 塊義式炸雞，一次享用 12 塊經典義式炸雞，原價 780 元，特惠價 366 元，47 折回饋。
三商炸雞門市人氣商品檸檬脆皮二節翅同步推出新春加碼優惠，外帶 10 隻，原價 200 元，特惠價 99 元。新春期間再加碼推出滿額贈活動，活動期間單筆結帳金額滿 499 元，即可獲贈煉乳銀絲卷一份；此外，多款人氣配餐同步推出優惠，外帶玉米筍原價 79 元，特惠價 39 元，外帶煉乳銀絲卷原價 89 元，特惠價 49 元。
三商i美食會員享專屬回饋，活動期間於APP使用 3 點即可兌換限定優惠券，外帶 6 塊義式炸雞加贈 6 塊義式炸雞，原價 780 元，會員特惠價 356 元，優惠券可使用至 2 月 23 日。
草莓控絕不能錯過的幸福季節來啦！療癒系優格手搖飲品牌「發發」，推出草莓季限定「白雪莓莓系列」，以當季鮮甜草莓搭配如白雪般的綿密奶蓋打造兩款浪漫飲品，即日起全台販售中！「白雪草莓啵啵優格」將發發招牌優格加入當季新鮮草莓的酸甜果香，杯頂覆蓋上一層綿密雪白奶蓋，口感濃郁厚實，果肉香甜。喜歡清爽乳香，絕對不能錯過「白雪草莓啵啵鮮奶」，將鮮甜草莓與香醇鮮奶完美融合，加入厚厚一層皚皚白雪般的鹹甜奶蓋，粉白色甜蜜滋味即刻開喝！兩杯都搭配爽脆口感的「寒天啵啵」，讓整體風味層次再昇華。
迎接農曆春節！即日起點購飲品滿168元即可獲得限量「發鴨紅包袋」！祝福大家喝杯發發，一路發呀！奇異鳥再加碼優惠，2月2日起至2月15日，來店或使用你訂線上點餐，購買六杯飲品，其中一杯由發發招待。
發發同步推出最新力作「發發鮮奶優格」。嚴選生乳進行發酵，堅持成分單純的無添加天然製法，即日起於發發各直營門市(伊通/莊敬/港墘/南港/西門/通化/晴光門市)皆有販售，亦可透過線上下單宅配到府，品嚐到純淨的美味。
CoCo都可不只週三好友日推出明星商品優惠、2月整個月還有2杯88超殺組，誠意喝滿滿；CoCo都可明星商品「百香雙響炮」熟成百香果汁加入Q彈的珍珠以及甜脆椰果，再注入清新綠茶，酸甜過癮Q彈療癒。1/28 CoCo週三好友日回饋粉絲，線上領券享：百香雙響炮(L)第二杯10元，2杯只要80元。
2月份線上好友禮2杯88元，立馬無痛包月喝!貼心手搖CoCo都可每個月固定推月禮包，2月回饋Line好友，從CoCo Line官方帳號領券點餐，一人可享指定品項2杯88元，共6張券（=12杯暢喝）整月適用。
苗栗苑裡人氣咖啡館「啡常美好」正式發布一份「超接地氣」又充滿文青風格的私藏旅遊地圖！由在地人視角製作的指南，不僅串聯苑裡十多個鄰里的店家與景點，祭出「跨店集章」換飲品活動，目前已在官方臉書開放免費下載。「啡常美好」營運長陳小姐表示，地圖設計初衷是希望能讓遊客以咖啡館為起點，帶領大家深入探索苑裡的街頭巷尾。地圖內容詳盡，涵蓋了苑東里的核心鬧區，並延伸至舊社里、田心里、水坡里、社苓里、山腳里、山柑里、蕉埔里、石鎮里、南勢里及客庄里等區域，將苑裡的自然景觀與人文工藝一網打盡。
為鼓勵民眾親自走訪在地特約店家，地圖特別設計「集章處」。遊客只要帶著地圖前往合作店家消費或參觀，集滿三個不同店家的印章，即可回到「啡常美好」咖啡館，享受飲品買一送一的專屬優惠（限平日使用，兌換詳情依現場公告為準）。
