王者回歸！蕭亞軒湖南跨年「18分鐘全開麥」炸裂全場 宣告巡演啟動
娛樂中心／程正邦報導
2025年的最後一刻，華語樂壇迎來最強震撼彈！睽違湖南衛視跨年舞台長達13年的「時尚舞后」蕭亞軒（Elva），今晚於海口五源河體育場完成復出首秀。她以18分鐘長、誠意十足的經典組曲挑戰「全開麥實唱」，不僅向外界證明寶刀未老，更在曲終之際感性與粉絲相約「演唱會見」，正式吹響2026年全球巡迴演唱會的號角。
18分鐘「唱跳馬拉松」：全開麥標竿震撼海口
作為晚會第29個登場的重磅嘉賓，蕭亞軒在晚間約11時許，伴隨360度全景AR特效震撼登場。她一連帶來《愛的主打歌》、《表白》、《遺失的心跳》、《突然想起你》四首神曲串燒。此次演出強調「全開麥真唱」，Elva面對長達18分鐘的高強度唱跳，嗓音穩定度與氣場依舊強大。
其中《遺失的心跳》更是中國舞台首秀，新編曲的空拍設計與Elva標誌性的律動感，讓現場萬名觀眾與收看直播的數億網友瞬間陷入瘋狂。
「穿越低谷重新站回光裡」：粉絲淚灑現場
蕭亞軒今晚的狀態不僅是「好」，更是「充滿能量」。自2012年後再度重返湖南跨年，這場演出被視為她康復後的關鍵里程碑。 她以定製黑色禮帽搭配俐落西裝，被時尚博主讚譽為「穿越時空的時尚女王」，與舞台上的3D煙火特效相得益彰。
微博關鍵字「#蕭亞軒女王登場#」迅速衝上熱搜，網友激動表示：「那個統治舞台的舞后回來了」、「看Elva跳舞，我的青春才算圓滿」、「蕭亞軒依然是唱跳女王，今晚發揮得真棒」。
正式宣告：2026 巡迴演唱會啟動
在演出進入尾聲，全場同聲嗨唱的最高潮處，蕭亞軒香汗淋漓難掩激動情緒，對著鏡頭與現場萬名粉絲大聲宣告：「我們演唱會見！」這句話不僅擊碎了長達6年的發歌與演出空窗傳聞，更等同於正式官宣2026年新專輯與全球巡迴演唱會的啟動。
據知情人士透露，此次跨年秀正是Elva為明年大型巡演進行的「壓力測試」，目前看來，她的身心狀態已完全準備好回歸巔峰。當晚湖南衛視在蕭亞軒演出時段，在線收視率曲線出現陡增，證明了「天后級」的號召力不因時間而消減。
