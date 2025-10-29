王者待遇！ 南韓贈川普「新羅王冠」 換得汽車關稅15%

川普睽違8年訪韓，李在明送上高級見面禮「新羅王朝金冠模型」。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普轉往南韓訪問，跟日本一樣，南韓極力討好川普，不但送上新羅王朝的皇冠複製品，招待川普的晚宴，一道道都是用美國牛肉來料理。川普也在南韓當場宣布，美韓貿易協定已經談妥，跟日本一樣的待遇，汽車關稅將降為15%。

南韓慶州APEC峰會期間，各地出現反川普與反中國抗議活動，反映出南韓社會複雜的國際關係處境。首爾一家咖啡廳貼出公告拒絕接待中國人，引發種族歧視爭議。同時，美國總統川普睽違8年訪韓，南韓總統李在明給予國賓級禮遇，包括21響禮炮及頒發無窮花大勳章。雙方達成重要貿易協議，南韓將在美投資3500億美元，美方則同意降低汽車關稅至15%。然而，南韓民眾對川普態度冷淡，反映出南韓在美中兩強之間的尷尬處境。

在APEC峰會期間，南韓各地不僅出現反川普抗議，還有反中國的示威活動。抗議者高喊「不要國王」、「反對」等口號，表達對美國總統的不滿。首爾的咖啡廳業者表示，目前社會上反中情緒相當嚴重，這種情緒會在顧客之間出現，如果中國客人到店裡，其他客人就會辱罵他們，這種情況非常頻繁，因此店家選擇避免店內出現不友善氛圍。這導致一些首爾咖啡廳直接張貼公告，拒絕接待中國人，引發大陸網紅批評這是在韓國見過最具種族歧視的咖啡廳。

為迎接APEC，南韓計程車都配備QR Code提供即時翻譯功能，支援英文、漢文和日文翻譯溝通。然而實際測試時，許多司機不願開啟即時翻譯通話功能，使得這項服務形同虛設。英國BBC分析指出，南韓需要美國的保護，而中國又是他們最大的貿易夥伴，使首爾在美中之間的立場十分尷尬，動輒得咎。

川普此次訪韓，李在明端出最高層級國賓禮遇，包括鳴放21響禮炮迎接，慶州市區還發布最高警戒「甲號非常令」全面管制交通。然而，南韓民眾態度冷淡，主要因為川普持續對韓國汽車課徵關稅，使韓國民眾對他的看法不如日本民眾那般熱情。

儘管民眾反應冷淡，李在明仍贈送川普最高級國家勳章「無窮花大勳章」及金光閃閃的「新羅王朝金冠模型」。CNN資深國際特派Will Ripley表示，這頂新羅王朝國王在西元5至6世紀所佩戴的王冠複製品，上面裝飾著樹木、鹿與鳥等圖案，都是象徵神聖權威與天授統治的符號，代表川普總統在南韓真的享受到王者般的禮遇。

領袖晚宴上，韓方請來韓裔美籍名廚愛德華李親自操刀，使用慶洲特產千年韓牛、東海岸鰈魚、鮑魚等在地食材，飲品則選用慶尚北道傳統酒水，以滿滿韓味款待各國領袖。川普特別感謝李在明，稱讚他是一位非常出色的人，並預告美韓協議很快就會敲定。果然，峰會前傳來好消息，美韓達成貿易協議，南韓將在美投資3500億美元，其中包括造船業的1500億，美方則同意將汽車關稅比照日本降為15%。

在國際場合，川普再度抨擊美國聯準會，取笑主席鮑爾的中間名是「慢半拍」，並透露白宮已找好接班人選。他強調美國應擁有全球最低利率，因為沒有美國，其他國家就無法運作，整個體系會崩潰。此外，川普提到他與北韓領導人金正恩相處得很好，只是之前在時機安排上無法配合，但此次訪韓期間的「川金會」確定告吹，美朝關係暫時無法續前緣。

