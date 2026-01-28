王者降臨！奇美「埃及法老」特展開箱 280件珍寶、99％首度來台
〔記者吳俊鋒／台南報導〕眾所矚目的奇美博物館「埃及之王：法老」特展今天開幕，大英博物館280件珍寶精彩呈現，高達99%是首度來台，打造尼羅河、神廟與墓室等多元空間意象，讓民眾跨越時空深刻感受古文明盛宴 。
「埃及之王：法老」明天正式登場，奇美博物館與大英博物館今辦開幕預覽活動，展區首度曝光，內容打破傳統編年敘事的方式，以「王權視角」為主軸，引領民眾進入古文明世界。
館方打造氛圍感十足的展場，揉合尼羅河、神廟與墓室的空間意象，搭配色彩、聲光，讓民眾感受法老從統治到追求永生之路。
這是國內史上規模最大的古埃及文物展，99%首度來台，包含總重達28噸的石雕，分布於各區之中，還有珠寶、陪葬品、棺木，以及文書信件等，豐富多元，深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代。
內客包含「塞提二世王權坐像」，為特展的主視覺，以及18片石塊組合的「烏里倫普塔墓室祭堂牆面」，相當巨大，還有「沙納赫特國王擊殺敵人浮雕」，距今約4712年，是此次來台展品中歷史最早。
展場空間劃分成7大面向，運用色彩光影、建築語彙與現代配樂，強化觀眾對古埃及法老王權世界的理解。
奇美博物館長許家彰致詞時感謝大英博物館的協助，讓活動順利舉行，還有各界的支持，讓經典藝術文化被更多人看見。
許家彰說，團隊的努力，就是希望台灣人能看到世界一流的收藏，民眾對藝術文化的熱情，也讓奇美博物館成為國際大展的重要舞台。
大英博物館埃及與蘇丹部主管丹尼爾·安托萬，以及大英博物館專案策展人凱莉·阿切塔·克勞等也都出席開幕儀式。
丹尼爾．安托萬指出，大英博物館是全球首座為公眾開放的公共博物館，1753年創立以來，始終秉持服務世人的初衷。
丹尼爾．安托萬提到，今年很榮幸與奇美博物館合作，將特展帶來台灣，與民眾分享古埃及珍貴的歷史遺產與文化智慧。
展區規劃了「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」等單元；旅程終點是全場光線最沉靜的「永生」。
觀眾步入猶如墓室意象的空間，穿越法老的冥界侍僕「沙布提俑」排列廊道，迎來一道自天頂灑下的白光。
設計靈感源自太陽神在黎明前穿越冥界的夜行之旅，呈現國王在來世重生的意境；觀眾也將隨著微光的引導，走出黑暗迎向光明、回到現世。
為了增加參與感，館方特別在展場規劃「互動體驗區」，包含法老專屬名牌「王名框」，觀眾只需在平板螢幕輸入英文名字，即可擁有與法老同款、獨一無二的古埃及聖書體姓名框。
另外，民眾還可以參加7種不同造型的古埃及「好運護身符」集章遊戲，將跨越千年的祝福帶回家。
為服務各年齡層的觀眾，館方推出「法老探險隊」親子導覽主題活動，讓小朋友在趣味中，掌握展區重點知識，也提供專人定時導覽，自備具行動上網的手機及耳機，即可享免費語音導覽服務。
而廣受期待的展覽周邊商品，館方也有獨家設計的文創禮品，如導覽手冊、展覽專書、悠遊卡及鳳梨酥等，類別涵蓋書籍、文具、生活用品及質感伴手禮等。
《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10 日為止；民眾可於現場或官網購票，全票580元、優惠票480元、週三藝享票2千元。
為節省現場排隊時間，建議已購票民眾(全票、優惠票、早鳥票等)可在參觀前多加利用博物館官網「快速入場預約」免費服務。
更多自由時報報導
原來〈翠玉白菜〉平安回宮了！ 捷克館長將宣布重大消息
美加決裂？加拿大總理通話川普 堅持4大洲12項協議降低對美依賴
從200元跌到5元！鰻苗價格「斷崖式雪崩」 漁民苦嘆年終落空
不滿員工跳槽！空拍機投毒殺死對手羊駝
其他人也在看
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 492則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 97則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搭車對話曝光！男踢椅背.車門 司機喝斥「給我下車」
新北市 / 綜合報導 新北市中和區台64線上，25日凌晨發生死亡車禍。現役鐵路警察局替代役的溫姓死者搭計程車時和司機發生口角，被丟包在快速道路上，警方調閱行車兩人對話曝光！前10分鐘車程，男子都安靜坐著，後來踢了車門和椅背，被司機要求下車，倒臥內側車道接連被四部車輾過身亡，家屬痛心身為政大雙主修的優秀孩子，竟然因此奪命，今(27)日抵達殯儀館解剖，氣憤向檢警表示懷疑孩子被拖行下車，要求檢警詳查。媽媽坐在椅子上抱頭啜泣，一旁的親友一邊拍拍肩膀安慰，一邊默默擦去臉上淚水，解剖現場，坐在一旁的爸爸，頭戴帽子低頭不語，25日凌晨年僅25歲的溫姓死者，遭丟包台64線身亡，家屬們27日抵達殯儀館解剖時難掩悲痛，場面令人鼻酸。警方拿著手電筒，四處搜尋男子蹤影，溫姓男子被計程車司機丟包後，遭後車四度輾過當場傷重不治，員警VS.民眾說：「大哥，你有撞到他嗎。」警方獲報到場，但為時已晚，男子已明顯死亡，但人為何會出現在這？警方調閱行車紀錄器，溫姓男子在2點07分上車，前10分鐘安靜坐在後座，接著男子踢了車門和椅背，司機表示可以躺下但不要踹，過了約1分鐘，司機直接要求乘客下車。記者張權說：「林姓計程車司機和溫姓乘客，在台64線上面起了爭執，在上橋約一公里處將人丟下車，但實際走一趟，距離下個匝道的出口，只有短短7分鐘左右的車程，在這個地方放人其實更為安全。」司機把溫姓男子丟包在路肩後消失，事發2分鐘才報警。男子不明原因平躺內側車道，先是被2台車輾過後，駕駛表示，看見深藍色上衣還以為是物品，後面又被第3、4輛車輾過沒停下，4名駕駛和計程車司機，涉嫌過失致死通通被送辦。據了解，溫姓男子當天是從文山區搭車前往板橋親戚家，他過去是政治大學雙主修畢業生，去年在鐵路警察局服替代役，下月就準備退役，沒想到卻發生意外，死者友人說：「他平常積極參與活動，是個很熱心的人。」、「我們都非常驚訝也很惋惜因為才剛畢業沒多久。」、「有點嚇到他是會起衝突的人，以前跟他相處不覺得他是這樣的人。」聽聞車禍事故，死者友人也不敢置信，更何況是父母得承擔喪子之痛，死者被丟包，家屬懷疑有可能被駕駛「拖下車」，要求檢警詳查，至於他體內是否有酒精或藥物反應，解剖後疑點將一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 6則留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
頂大役男遭丟包慘死 家屬陪解剖心碎啜泣｜#鏡新聞
25日凌晨發生離譜丟包案！一名替代役男疑似喝酒醉，被多元計程車司機丟包在台64線上，導致他被4輛車輾過當場死亡，而檢警昨天(1/27)早上對遺體進行相驗，死者母親悲痛現身殯儀館，不斷掩面啜泣場面令人鼻酸。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
酒後靜置隔離 恐變用健保睡覺
日前有男子酒後自傷，大鬧台中澄清醫院中港院區急診處，毆打護理師致腦震盪。醫師工會直言，不該把所有暴力歸類為酒醉誤事，且不論醫護有無提告，國家都應追究當事人惡行。衛福部次長林靜儀則向法界喊話，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害救命治療的人是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
春節假期去哪玩？北中南飯店住房專案登場，舞獅迎春、在地體驗、情人節浪漫一次滿足！
春節住房專案1.漢來日月行館開幕屆滿一年、鎖定高端市場的漢來日月行館，今年農曆年館方傳揚與結合在地文化，推出魚池書法家鄭連鈺的新春墨寶寫春活動，以及初一至初三（2/17至19）於茶屋，辦理茶席體驗，為旅客奉上在地魚池鄉的茶香之美；同時，因應今年的西洋情人節就在年...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
別再說酒醉誤事！醫團怒：醫療暴力國家必究 不提告也要罰
日前一名患者酒後大鬧台中中港澄清醫院急診，毆打護理師致腦震盪。北市醫師職業工會指出，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，並強調無論醫護人員有無要提告，國家都要追究當事人的惡行。衛福部次長林靜儀則呼籲法界，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
下月退役...頂大學霸遭運將丟包台64線 被4車輾斃
台北市 / 綜合報導 在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子，昨(25)日凌晨2點多，搭乘多元計程車要前往新北市板橋區，疑似因為在路上踢車門與椅背，引發林姓司機不滿，雙方爆發口角後，司機居然將溫姓男子，丟包在台64快速道路上，溫姓男子倒臥在內側車道，遭後方4車輾壓致死，警方也將運將在內的5人依過失致死罪送辦，據了解，溫姓男子是頂大雙主修的學霸，原本下個月就要退伍，卻遭遇意外喪命，讓親友悲痛不已。員警趕到現場，在快速道路上，用手電筒來回探照搜尋，員警VS.民眾說：「你有撞到他嗎。」發現地面有大量血跡，原來警方獲報，有民眾在倒臥內側車道，遭後方車輛輾過，趕到現場時發現，男子傷勢嚴重已經不幸身亡。事發就在25日凌晨2點多，在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子，當天凌晨搭乘多元計程車，疑似是要返回住處休息，但溫姓男子疑似在路上踢到椅背，引發了林姓運將不滿，運將一氣之下居然將溫姓男子，丟包在台64快速道路上，溫姓男子後來倒臥內側車道，遭後來經過的4輛車，接連輾壓致死。中和警分局交通分隊副分隊長王俊智說：「員警到場了解係乘客及計程車駕駛發生衝突，遭駕駛要求於快速道路高架橋上下車，該乘客後續遭途經之小客車撞擊不治。」據了解溫姓男子是高雄人，擁有頂大雙學士學位，是個學霸，原本預計下個月就要退伍，他正積極準備退伍後的工作面試，大好人生才正要開始，卻被運將丟包在快速道路上，慘遭輾死，警方也將運將在內的5人，依過失致死罪送辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘉義阿婆彎又出事！20歲騎士過彎失控 掃倒路邊2重機
嘉義市 / 綜合報導 大型重機跑山車聚熱點嘉義縣中埔區阿婆彎又出事！一名重機騎士行經該處時，疑似操控不慎、機車打滑在路面滑行，再撞上 其它停放在路邊的 大型重機，而摔車的重機騎士多處受傷送醫，確切的車禍原因，轄區警方調查處理中。監視器畫面看到，一輛重機過彎時失控滑行，騎士連同機車「犁田」，滑行了將近10公尺後，撞上停路邊的重型機車，隨後警消獲報趕到，嘉義縣中埔消防分隊小隊長吳明德說：「肢體外傷給予相關處置後送往聖馬爾定醫院救治。」這起車禍發生在，1月25日下午1點08分，嘉義縣中埔鄉台3線，312.1公里南往北方向處路段，也是不少重機騎士車聚的據點「阿婆彎」，嘉義縣中埔分局第四組警務員莊政峯說：「一名吳姓男子騎乘紅牌大重機車，不慎過彎失控自摔並擦撞停放於路旁2台紅牌大重機車，案經警方調查，吳男酒測值為0。」20歲的吳姓重機騎士送醫診治後沒有大礙，至於他為何會自摔，轄區警方調查釐清中，而這起事故的地點，過去因為她在路邊經營柑仔店的阿嬤，每當有騎士騎太快，都會當場破口大罵，讓這個路段因此有了阿婆彎之稱，幾年前，阿嬤因為年事已高住進療養院，轄區警方還特別製作了一個阿婆的充氣人偶放在路邊，並且加裝警示閃燈。根據中埔分局的統計，中埔鄉台3線312公里至314公里路段，交通事故肇事件數，113年A1：2件A2：24件A3：5件，114年A1：1件A2：7件A3：2件，115年A1：0件A2：1件A3：1件，車禍事故件數明顯變少，不過警方還是提醒，此處山區道路狹窄及彎道眾多，駕駛人切勿超速，跨越雙黃線，以免發生車禍，造成無法挽回的遺憾。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
學霸兒遭司機丟包快速道路被輾死 母悲痛相驗淚灑殯儀館
據了解，溫男擁有國立頂尖大學雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。而溫男下車後竟躺在快車道路面上，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發表留言
影／南投推2026特色年菜暨伴手禮 攜手在地餐廳暖心送愛迎新春
【互傳媒／記者 蘇彩娥、張玉泰／南投 報導】2026年農曆新年將至，為推廣南投在地特色美食與優質伴手禮，南投縣互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
政大EMBA啟動2026公益計畫 為身障者建構「幸福無礙」的行路尊嚴
【健康醫療網／記者周啟辰報導】在繁華都市的喧囂背後，有一群人的世界被限縮在幾坪大的居所，對於行動不便的身障者與年邁長輩而言，出門就醫或復健往往不是簡單的日常，而是一場充滿未知的挑戰。為了解決身障朋友「踏不出家門」的社會痛點，政大 EMBA 正式啟動「2026 政大 EMBA 冬歡公益計畫」，以「幸福無礙」為主軸，期盼匯聚社會大眾的愛心，為弱勢族群搭建連結家庭與社會的橋樑。 一台復康巴士：重拾生命自主權的起點 本次公益行動的核心，在於看見身障者並非不想參與社會，而是缺乏安全且尊嚴的交通工具，導致生活範圍受限。政大 EMBA 團隊認為，一台車不僅是交通載體，更是推動社會共融的動能。 計畫規劃將凝聚而來的資源轉化為實質的復康巴士，捐贈予「行無礙資源推廣協會」與「宜蘭懷哲復康之家」。這項舉措旨在補足基層交通服務的缺口，讓資源精準地送達最需要的角落，使每一位使用者都能在移動過程中感受到社會的溫暖與尊重。 深化社會責任：從「捐贈」轉向「共感」的公益轉型 與傳統的慈善活動不同，本次計畫強調建立一個可傳承的永續公益品牌，讓影響力超越單純的物資捐贈。 強化企業同理心：鼓勵各界透過專業引導，感同身受身障者健康醫療網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
剴剴案》惡保母姊妹二審維持原判 郁方落淚怒嗆廢死團體
台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑、劉若琳判18年徒刑，可上訴；高等法院今上午9時30分宣判，高院合議庭駁回劉彩萱、劉若琳上訴，維持原判。藝人郁方數度落淚，並批評廢死團體最不需要存在於這個地球上。自由時報 ・ 1 天前 ・ 82則留言
頂大雙學士役男下月退伍！生活單純忙面試 遭運將丟包台64線慘死
新北台64線高架道路25日凌晨發生一起死亡車禍。一名擁有頂大雙學士學位的25歲溫姓替代役男，搭乘多元計程車返家途中，疑因酒醉踹椅背與46歲林姓司機爆發口角。林男竟將溫男丟包於高架橋上，導致溫男隨後遭後方4輛車連環輾斃，死狀悽慘。溫男原訂下月退伍，正積極準備求職，前途看好卻驟逝。警方調查，林姓司機涉嫌惡意丟包致死，4名肇事駕駛也涉過失致死。全案依過失致死罪嫌將林男及4名駕駛移送法辦，林男另面臨違規停車及拒載罰則。此事件震驚社會，凸顯高架道路丟包的危險性及駕駛責任。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
台北走春賞燈又賞花 西門町圓山花博雙IP
配合台北燈節活動，推出20條主題遊程，輕鬆進行小旅行(圖/台北市政府 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言