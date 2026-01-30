王育德紀念館重新開館

王育德紀念館三十日重新開幕，逢其一０二歲冥誕，帶領民眾回顧其對台灣語言研究、人權理念與公共行動的深遠影響。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

王育德紀念館歷經館舍環境整備及部分展示更新，三十日重新開館，逢王育德博士一０二歲冥誕，更具象徵意義。文化局邀請民眾一起走進王育德的生命歷程與思想世界，回顧其對台灣語言研究、人權理念與公共行動的深遠影響。

文化局表示，王育德為戰後台灣重要民主先驅與行動者，一生致力於台語研究、民主理念、台灣人主體性倡議及原台籍日本兵權益爭取，紀念館長期以來，以其精神為核心，結合研究、展示與教育推廣，為公共歷史與社會對話重要場域。

此次重新開館，同步完成部分展示更新、展場環境整理及必要修護作業。文化局說，一方面就文物保存條件進行整體檢視，針對展示硬體進行升級調整，並進行文物修復與處理，確保館藏文物在安全、適宜環境中，持續展示與保存；展區也新增以王育德於台南生活足跡展示。

館方指出，今年持續以語言平權、人權教育與公共參與為主軸，推動包括「台灣青年出來講」系列講座與工作坊，邀請不同領域創作者交流對話，深化社會對母語議題與公共議題關注。年底也將推出微型特展，聚焦王育德思想脈絡及其所處的歷史時代，透過文獻、影像與策展轉譯，回應當代社會對民主、人權與文化自主關切，讓紀念館成為公共文化空間與社會對話平台角色。