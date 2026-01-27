王舍城歲末祝福 法師親臨莊嚴道場

為了弘法並帶大眾回顧佛教歷史，慈濟先前跨海到印度佛教聖地王舍城靈鷲山舉辦佛教儀式「朝山經行」，到了現在，又把慈濟的春節傳統活動「歲末祝福」，首次搬到王舍城，值得一提的是，主辦志工說，原本預計250人參加，到了貼近活動開跑時刻，報名卻增加到近400人，在當地受歡迎的程度，可見一斑。

2026 011826抓緊時間，慈濟歲末祝福進入倒數時刻。這一場，首次辦在佛教聖地印度王舍城，被交付重責大任的志工，提早進到當地飯店進行衝刺。會場裡裡外外都在忙，任何小小細節都要精心打磨，結緣品、福慧紅包數量備齊，萬事俱備、接下來只欠「主角」來賓了。志工｜Saurav ：「今天我們也在會場內，準備了一些節目，同時向大家推廣竹筒歲月的理念。」

志工｜Saurav ：「這是我們師父的初衷，希望每一個人都能發心，只要願意就能把一點點愛心，投入竹筒中，這不只是為了我們自己，更是為了整個社會 為了世界。」

德高望重的在地法師也受邀前來，為歲末祝福添上莊嚴與祝福，對活動的初衷，這位更是打上好評。 法師｜Leki ：「是的 這是一項全新的嘗試，我也認為這個計畫，對王舍城來說，同樣是嶄新的開始，我衷心期盼 這個活動，能利益王舍城的每一個人。」

馬來西亞慈濟志工｜陳淑卿：「就是要把整個流程，讓他 更多的讓會眾知道，我們最近 我們做了些什麼，然後我們希望大家一起來(支持)，五毛錢可以救人的這個概念。」

