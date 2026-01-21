王菲冷血旁觀？前夫李亞鵬醫院「欠1億房租」 爆天后匿名10年捐1.3億

娛樂中心／黃韻璇報導

王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻。（圖／翻攝自微博）

天后王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻，然而李亞鵬近年來深陷財務危機，近日爆出他所創辦的嫣然天使兒童醫院積欠2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，醫院恐面臨倒閉，許多民眾自發捐款，然而過去因為兩人女兒天生唇顎裂，一起創辦醫院的王菲，被認為離婚後對此冷眼旁觀，不過如今爆出王菲十年來以匿名方式捐款超過3000萬人民幣（約1.3億新台幣）。

綜合陸媒報導，李亞鵬名下的嫣然天使兒童醫院自2022年起積欠房租，相關案件經二審判決，已裁定須清償欠款並遷離現址，法院並於去年11月啟動強制執行程序。不過截至目前，嫣然天使兒童醫院仍持續在原址運作，未完成實際搬遷，形成「司法程序已走到終點，但現實執行仍卡關」的狀態。

兩人離婚後，「嫣然天使基金會」、「嫣然天使兒童醫院」由李亞鵬繼續負責運營。（圖／翻攝自微博）

事實上嫣然天使兒童醫院的創辦，是因為王菲與李亞鵬的女兒李嫣患有天生唇顎裂，出生後經歷多次手術治療，之後兩人成立「嫣然天使基金會」及「嫣然天使兒童醫院」，兩人離婚後由李亞鵬繼續負責運營，十多年來投身公益，幫助許多天生唇顎裂的孩童得到治療。

因此如今醫院爆出財務困難，許多中國民眾自發捐款，截至20日已有超過34萬人捐款，金額超過2300萬人民幣（約1.04億新台幣），對此，嫣然天使基金會發文表示，「近期收到了大家的大量捐款，我們將珍惜並妥善將大家的善款持續用於唇顎裂患者的醫療救助項目。按相關制度法規，項目預算已籌滿的，我們將陸續暫停籌款項目，待完成備案補正後再開放捐贈渠道」。

王菲10年來以「匿名捐贈人」的身分，向嫣然天使基金會捐款3268萬人民幣（約1.4億新台幣）。（圖／翻攝自微博）

然而就有網友質疑，王菲離婚後對基金會、醫院不管不顧，對財務危機冷眼旁觀，不過20日有人挖出，事實上，王菲已經連續10年以「匿名捐贈人」的身分，向嫣然天使基金會捐款，共計捐款3268萬人民幣（約1.4億新台幣），只是因為王菲多年來行事低調沒有宣揚，直到2023年因為基金會改革、財務透明化後才被公開。

