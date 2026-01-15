王菲前夫陷風波！李亞鵬醫院積欠租金未遷離 受阻原因曝光

【緯來新聞網】歌后王菲前夫李亞鵬再陷風波，近日北京市朝陽區人民法院裁定，李亞鵬擔任法定代表人的「北京嫣然天使兒童醫院」需償還租金並遷出現址。該案自2022年起因房租糾紛進入司法程序，最終於2023年11月進入強制執行階段，但截至目前，該院尚未完成搬遷，仍在原址持續運作。

北京市朝陽區人民法院二審定讞結果，嫣然天使兒童醫院須支付所積欠的租金並終止租約。不過，儘管強制執行已啟動，醫院目前仍未實際搬遷，引發外界對司法執行成效的質疑。



對於遷址遲延情況，該院近日發表聲明指出，目前院內仍有唇顎裂病患接受手術，院方正維持正常醫療作業。聲明強調，搬遷涉及高精密醫療設備轉移、病患醫療連續性與人員調度等複雜程序，短期內難以完成過渡。



醫院表示，尊重法院最終判決，並承諾將在不影響病患權益的前提下，有序推進遷離作業，期望能獲得合理過渡時間，避免醫療服務中斷。李亞鵬為中國知名演員，亦曾與歌手王菲結婚。其主導設立的嫣然天使基金會自2006年起以協助唇顎裂兒童手術治療為宗旨，並於2012年設立上述醫療機構。



本案反映出即便法院裁定生效，若涉公共服務機構及病患治療連續性，強制執行仍存實際困難。院方聲稱正與相關單位協商，期望尋求兼顧執法與醫療責任的解方。

