王菲女兒戀上中國女星宋妍霏？竇靖童街頭「十指緊扣」甜度破表
天后王菲的大女兒、28歲音樂人竇靖童，中性形象與自由不羈個性受廣大粉絲喜愛，近日，竇靖童感情動向再度成為焦點，中國媒體日前拍到竇靖童與女星宋妍霏現身北京街頭，兩人十指緊扣、一同遛狗，全程互動親密且默契滿滿，戀情疑似曝光。
據中國媒體拍攝的畫面顯示，竇靖童身穿黑色外套、頭戴黃色針織帽，宋妍霏則以黑色亮面羽絨服包裹全身，雖戴著口罩仍難掩甜蜜笑意。兩人與友人聚餐後一同離開餐廳，一手牽狗、一手緊握彼此的手，中途交換狗繩、停步閒聊，但2人的手始終未曾放開，畫面宛如浪漫愛情片的電影橋段。
竇靖童和宋妍霏結緣於2023年合作的電視劇《她的生存之道》，劇中飾演關係微妙的女性角色，當時就被觀眾稱讚「化學反應十足」。戲外關係也逐漸升溫，2024年跨年夜，竇靖童在社群貼出親手鉤織的「雙辮娃娃」圖案，隔日宋妍霏便曬出穿著同款圖案毛衣的自拍，被粉絲懷疑「隔空放閃」。
竇靖童出道以來感情動態備受關注，不過她始終未曾承認任何戀情，只在訪問中提到：「我喜歡人，不一定是男生或女生。」如今隨著牽手照曝光，宋妍霏的工作人員低調表示：「屬藝人私事，望大家理性看待。」竇靖童方面則尚未回應。不過，近日網路又傳出2人已交往2年，甚至指宋妍霏疑似已見過家長，王菲知情並給予祝福，。
更多鏡報報導
獨家／王子免費住昆凌豪宅恐生變？「勾搭人妻」牴觸周杰倫道德標準
護理女神謝侑芯「海外工作失聯多日」傳死訊 好友悲慟證實
粿粿遭爆早住進王子家！協商都還沒結束 范姜彥豐見證據心碎斬婚
其他人也在看
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿爆早住進王子家！閨密簡廷芮遭網洗版轟共犯「等翻車」 神隱至今
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，目前雙方皆無回應，而美國同行的閨密簡廷芮遭網友留言「區置板凳」，網友刷一排留言洗版，不過她至今仍神隱。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 18 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前
粿粿婚變再添新料！王子舊片段「1對話」藏玄機？
娛樂中心／張予柔報導曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。未料今年卻多次傳出婚變，昨（29）日情勢全面失控，范姜彥豐在社群公開控訴妻子婚內出軌，對象竟是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。對此，王子火速發聲道歉，粿粿也出面否認部分指控，雙方各執一詞，風波持續延燒。民視 ・ 18 小時前
一見鍾情愛上粿粿！范姜彥豐昔放閃「我先追她的」慘遭王子介入戴綠帽
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌。粿粿雖堅稱男方爆料「與事實不符」，王子卻道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前