王菲女兒戀上中國女星宋妍霏？竇靖童街頭「十指緊扣」甜度破表

天后王菲的大女兒、28歲音樂人竇靖童，中性形象與自由不羈個性受廣大粉絲喜愛，近日，竇靖童感情動向再度成為焦點，中國媒體日前拍到竇靖童與女星宋妍霏現身北京街頭，兩人十指緊扣、一同遛狗，全程互動親密且默契滿滿，戀情疑似曝光。

據中國媒體拍攝的畫面顯示，竇靖童身穿黑色外套、頭戴黃色針織帽，宋妍霏則以黑色亮面羽絨服包裹全身，雖戴著口罩仍難掩甜蜜笑意。兩人與友人聚餐後一同離開餐廳，一手牽狗、一手緊握彼此的手，中途交換狗繩、停步閒聊，但2人的手始終未曾放開，畫面宛如浪漫愛情片的電影橋段。

竇靖童（右）被爆戀上中國女星宋妍霏。翻攝我是無敵戰斗微博

竇靖童和宋妍霏結緣於2023年合作的電視劇《她的生存之道》，劇中飾演關係微妙的女性角色，當時就被觀眾稱讚「化學反應十足」。戲外關係也逐漸升溫，2024年跨年夜，竇靖童在社群貼出親手鉤織的「雙辮娃娃」圖案，隔日宋妍霏便曬出穿著同款圖案毛衣的自拍，被粉絲懷疑「隔空放閃」。

竇靖童出道以來感情動態備受關注，不過她始終未曾承認任何戀情，只在訪問中提到：「我喜歡人，不一定是男生或女生。」如今隨著牽手照曝光，宋妍霏的工作人員低調表示：「屬藝人私事，望大家理性看待。」竇靖童方面則尚未回應。不過，近日網路又傳出2人已交往2年，甚至指宋妍霏疑似已見過家長，王菲知情並給予祝福，。



