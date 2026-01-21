王菲愛女要唱小巨蛋了！魏如萱找竇靖童助陣曝私下緊密關係

【緯來新聞網】魏如萱將於2月7日、8日在台北小巨蛋展開《怪奇的珍珠》巡演，新歌〈普通的日子〉今（21日）上線，同時官宣兩場演唱會嘉賓首場是「自然捲」奇哥，第二天則由王菲愛女竇靖童站台。

魏如萱（右）和竇靖童是多年好友。（圖／好多音樂提供）

魏如萱與奇哥的緣分早在去年底的「簡單生活節」就已埋下伏筆，當時兩人時隔8年再度合體，被樂迷封為「世紀同框」，演出片段在網路上不斷被轉發、敲碗聲浪持續延燒。魏如萱團隊決定將這段合作「直接升級」搬進小巨蛋舞台，延續歌迷的期待。



至於竇靖童，她們私交多年，其實在巡演籌備初期，魏如萱就在餐敘中當面提出嘉賓邀請，竇靖童完全沒有猶豫就直接答應，空下檔期專程飛來台北，合作多首單曲，這次終於要一起站上小巨蛋舞台演唱，對魏如萱而言格外有意義。

廣告 廣告

魏如萱（左）和奇哥竟有天會一起站上小巨蛋。（圖／好多音樂提供）

此外，魏如萱替電影《深度安靜》創作及演唱宣傳曲〈普通的日子〉，回想創作過程，電影裡大量日常場景與細節讓她印象深刻，沒有激烈衝突，卻處處都是情緒的重量，「尤其是那些明明彼此相愛，卻同時壓抑、卻又無法解決的時刻，讓我很有共鳴。那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的」。



〈普通的日子〉由魏如萱詞曲創作，並與製作人黃少雍聯合製作，在編曲上刻意讓聲響與弦樂始終存在，卻不推向情緒爆點。魏如萱形容，那些「不那麼好聽」的聲音，其實像是情緒的重量，一層一層疊加，卻始終被壓著，沒有真正爆發，正好對應歌詞裡那種連自己都不太確定、也說不出口的日常感受。



對魏如萱而言，幸福本身也像是一種極度安靜的狀態，「兩個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻」，她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是一種很靠近幸福的樣子。

更多緯來新聞網報導

小禎離婚5年認愛「美好且期待」 小7歲新歡被爆撞臉大谷翔平

金曲35／熱狗遇「麥克風靜音」後獲歌王 後台還原事故當下