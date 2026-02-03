王菲祕捐1.5億善行曝光！李亞鵬爛19年「前任現任」背書助翻身

李亞鵬經商能力欠佳，但人品為人稱道。翻攝風向香香姐微博

王菲的前夫李亞鵬近年淡出演藝圈，轉戰直播帶貨維生，不料他創辦的北京「嫣然天使兒童醫院」日前傳出積欠房租、金額高達上億元新台幣，甚至面臨搬遷危機。然而，原本一場財務風暴，卻因他在直播時無意間的「真誠」舉動，演變成全民相挺的暖心助攻。

長期以來，李亞鵬從商屢屢失利，外界常以「情懷大過能力」調侃他。然而面對醫院困境，他沒有閃躲責任，而是發布一段長達31分鐘的影片，坦承自己經營能力不足、願意承擔後果，真誠態度反而贏得不少網友好感。

單場直播銷售額衝上2億元

隨後連續幾場直播，他改賣白米、日用品等平價民生物資，拉低門檻讓更多人參與支持，期間，他不慎將米粒灑落桌面時，下意識撿起來吃掉，樸實舉動意外成為話題，瞬間拉近與觀眾的距離。據《鏡週刊》報導，李亞鵬直播短短72小時便吸引32萬名網友自發捐款，累計金額突破新台幣8,600萬元，單場直播銷售額更衝上2億多元，社群粉絲一週暴增93萬人。

此外，家人與前任們的力挺更成為強力助攻。網傳王菲大女兒竇靖童低調現身直播間替他站台，一句「爸，嘗一口這個酥方」讓現場氣氛瞬間沸騰，商品不到1小時就賣破新台幣2,000多萬元；第二任前妻海哈金喜也公開發聲支持，親生女兒李嫣則拍短影片幫忙宣傳。「前任、現任同框力挺」的畫面，讓外界對他改觀不少。

李亞鵬與王菲曾有過一段婚姻。翻攝凜島詩微博

向太發聲力挺點出關鍵問題

事實上，李亞鵬投入公益已長達19年。當年因女兒李嫣天生患有唇顎裂，他與王菲創立嫣然天使基金會，進而成立醫院，專門協助病童接受治療。好友「向太」陳嵐也出面替他說話，透露李亞鵬多年來為了孩子四處奔波，醫院更是一門「賠本生意」。她指出，自己曾捐款支持，王菲也長年匿名投入超過新台幣1.5億元，而李亞鵬甚至變賣資產、籌出約1.1億元墊付租金，但龐大支出仍難以負荷。

不過向太也直言不諱點出關鍵：「他人品沒話說，但經營能力太差！」她呼籲外界別以道德綁架明星，也建議李亞鵬退居幕後，把專業營運交給職業團隊，才能讓醫院永續經營，真正幫助更多孩子重拾笑容。

向太（陳嵐）在直播中點出李亞鵬的問題。翻攝微博



