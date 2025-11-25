王薀降2神蹟信了…李威曝入教原因：演藝圈找不到平靜「如今感諷刺」

社會中心／台北報導

精舍命案開庭，李威作證稱真見過王薀神蹟，並表示當初想找平靜才加入，卻捲入命案。（圖／資料畫面）

台北地方法院審理作家王薀涉教唆信眾打死蔡姓女會計「精舍命案」，25日傳喚藝人李威和妻子簡瑀家作證。李威作證時，稱見證過王薀的神蹟，同時表示聽聞死者被責罰，卻並未親身參與，但也認了受王薀指示與信眾討論案情；同時透露入教原因，是因演藝圈五光十色的生活，讓他找不到平靜，沒想到，如今竟捲入案件，讓他不禁感嘆「諷刺」。

李威在庭上被問到入團4年時間，是否曾看過王薀顯露神蹟？他稱，妻子曾身體感到不舒服，雖他們從未向外人提起，結果王薀在某天竟主動提醒妻子注意婦科問題，之後太太去檢查竟證實真出現病徵，加上他也未說過父親的投資出現財務危機，王薀卻知情，還要他多念經文，讓他深信在王薀身上真有神蹟。

李威強調，案發當天，自己並未參與針對蔡女舉辦的「研討會」，僅因當時剛好需要在精舍裡處理法務工作，包括道場的裝修、管理等，如果王薀沒交代，就不能參與研討會。此外，對於蔡女當天受罰的情形，他僅是聽聞，沒有參與也沒特別詢問，但坦言案發後，確實聽從王薀指示，研究如何因應檢警調查。

對於入團原因，李威則稱，「我做那麼久的演藝工作，就是因為這些五光十色的事情，讓我一直找不到平靜，所以當遇到老師（王薀）之後，覺得好像是一條修行的路，也曾在過程中找到過平靜。」如今卻捲入命案，坐在法庭上面對這起不幸案件，即便感到實在很諷刺，「但我還是承諾，不管之前做的什麼事情是不正確的，希望現在能做一些正確的事情。」

