王薀「降下神蹟」他信了！精舍命案作證 李威揭入教原因：演藝圈找不到平靜

藝人李威涉入精舍命案被起訴，坦言在演藝圈找不到平靜。李政龍攝



藝人李威涉及精舍命案，檢方指控他參與由王薀（本名王江鎮）領導的宗教團體，協助虐死信眾蔡姓女子，事後還教導眾人如何應付檢警調查。李威於偵查中供出關鍵案情轉為汙點證人，但因否認犯罪，上次開庭遭家屬律師狂轟。他今日出庭作證，認了受王薀指示與信眾討論案情，也揭露當時入教原因，就是因為演藝圈五光十色的生活，讓他找不到平靜，也提到自己是真的相信王薀「降下神蹟」。

台北地院今日開庭，檢察官在提問之前，先答應李威依《證人保護法》替他求情，但也請李威好好回答問題，檢察官勸他，「你的名氣比王江鎮還大，不需要靠他博取名利，但你有名氣，你沒有好好利用的話，對你自己、朋友、社會和正信佛教都會有影響」。檢察官直言，如果李威能據實陳述，不論法律或修行上都會得到好的結果，改變業力。而李威被檢察官的話撼動，今天對檢察官的詢問，幾乎是有問必答。

廣告 廣告

李威今天出庭作證，在律師陪同下，提早1個半小時抵達。李政龍攝

李威坦言，現在已經沒有在王薀的團體裡，還表示檢察官開場的話，讓他很有感觸。「我做了這麼久的藝人，就是因為這些五光十色的事情，我找不到平靜，所以我遇到老師之後，覺得好像是一條修行的路。我確實在過程中找到過平靜。今天當我坐在這個地方，面對這不幸的事情，或許也很諷刺，但我還是承諾，不管之前做的什麼事情是不正確的，希望現在能做一些正確的事情。」

李威解釋和王蕰結識的來龍去脈，他說，自己原本在中國發展，2020年疫情開始後回到台灣，偶爾會跟老師（王薀）喝茶，後來聽從王薀建議開始上課。他自己研讀不少經書，發現王薀的道場如同藏傳佛教有轉世系統，認為相當正統。他還透露，王薀曾提到自己是「香仁波切」，但在道場不太會提起此事，因為是「密宗」，王薀本人也不想宣揚，只有和王薀比較親近的人可能知道。

檢察官問李威，你待在團體4年時間，有看過王薀顯露神蹟嗎？李威回答「有」，反應十分泰然自若。他舉例說，太太簡瑀家曾有婦科問題，但他們從未向外人說過，某天，王薀竟主動告知簡瑀家有「長東西」，後來去健檢也證實。李威還說，他的父親曾有一筆會動搖根基的重要投資，也是師姐打電話叫他去團體辦公室「水月草堂」，王薀劈頭就他說，「你家人財務有問題」，叫他挑選經書拿去印製，抄寫佛經迴向給家人。

李威指證，在押的上師王薀曾展現神蹟。李政龍攝。

檢察官問他對於「0724臨時」串證群組的看法，李威仍強調他是被動加入，但承認受到王薀指示與信眾討論案情。檢察官拿出筆錄，表示王薀供稱「印象中，沒有叫李威去和吳慧珠、李淵源、姜芃妤等人討論案情，也沒有教怎麼講才能保護團體」。李威坦承，確實是受到老師的指示沒錯。

檢方指控，號稱「藏傳佛教仁波切」的佛教暢銷書作家王薀，以「上師」身分領導地下宗教團體，因不滿信眾蔡女在他之前離婚時算錯剩餘財產，害他損失幾百萬，加上疑似把新冠肺炎傳染給他的「貼身護法」幹子昀，於是指示蔡女剃光頭髮出家，每天做「大禮拜」跪地磕頭4、500次，還多次展開「研討」（即批鬥大會），導致蔡女遭凌虐致死。

根據調查，7/23晚上事發當天，在場信眾痛罵虛弱不堪的蔡女，王薀要她「下跪道歉」，李威也嗆「勇敢道歉就沒事」。蔡女因「橫紋肌溶解症」死亡後，住持吳慧珠、信眾江芃妤、李淵源用手推車將蔡女運回精舍住處，蔡女因此延誤就醫死亡。事後，信眾們成立「0724臨時」群組，討論如何應付檢警調查，李威依照王薀的命令，擔任軍師統一信眾口徑，避免禍及團體。但偵查中是鬆口坦承關鍵案情。

藝人李威夫婦涉入精舍命案，李威太太簡瑀家今天也出庭作證。李政龍攝

更多太報報導

涉精舍命案！李威妻子作證「躲進小房間」 被問「害怕什麼」泣不成聲

精舍命案信眾作證「集體失憶」 他出庭喊「這句」 檢察官火大了：要辦偽證

涉精舍殺人案！李威不當「汙點證人」改口不認罪 家屬律師轟：沒報警勸阻還附和