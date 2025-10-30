王見王！ 川習會釜山登場 川普：期待會面「非常成功」

川習會今（30日）在釜山舉行。（圖／美聯社）





眾所矚目！終於王見王，川普和習近平今天終於在南韓釜山會面，這也是2019年之後，川普與習近平睽違6年正式會談。歷經近年美中貿易、關稅、稀土等全方位競爭與爭執，兩國元首今天早上10點在韓國釜山會談，希望能化解緊張。

川普打著招牌紅領帶，主動向習近平伸出手，睽違6年川習會再度登場，2人臉上都掛著淺淺微笑，但眼神很少交會。

美國總統川普vs.中國國家主席習近平：「很高興又見面了，(我也很開心再見到你)。」除了握手，川普還伸出左手拍拍習近平的背，不斷想拉近兩人的距離。

美國總統川普：「我們今天肯定會有非常成功的會談，但是他是很強硬的談判者，這不好，我們相互之間非常了解。」

這回川習會七對七大陣仗，美方除了川普，國務卿盧比歐、財長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮幕僚長威爾斯、貿易代表格里爾、美國駐中國大使龐德偉，而習近平身旁，是外長王毅、中央書記處書記蔡奇、副總理何立峰等人。

美國總統川普：「習主席是很棒的領導人，中國也是很棒的國家，我認為中美能長時間，維持美好關係。」中美強權王見王，雙方都釋出善意。

中國國家主席習近平：「我始終認為中國的發展，與你們讓美國再次偉大的願景，息息相關，目前我們兩國能全面互相幫助，共創成功與繁榮。」

川習會終於登場，白宮強勢主導，還發生在鏡頭前擋下維安人員的插曲。

美方人員：「站住!站住！記者可入，維安禁入。」

川習會聚焦八大議題，包括稀土出口管制、半導體出口管制與子公司禁令，以及川普最在意的芬太尼管制與Tiktok美國業務出售，特別港口稅，及攸關美國農民生計的大豆貿易，與關稅問題及俄烏戰爭，中美兩大強權領導人，睽違六年再會，一舉一動也備受全球關注。