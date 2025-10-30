王見王！川習會100分鐘 習拋善意：中美摩擦很正常
美國總統川普與中國國家主席習近平，30日上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六位官員陪同參與，在美方有國務卿盧比歐、財長貝森特等人，中方則是外長王毅及中共第五號人物蔡奇等人，形成七對七的談判局勢，川習會最後只歷時100分鐘就結束。川普恭維習近平是「偉大國家的偉大領導人」還是「強硬的談判者」，而習近平也當著川普的面，引用他的名言，表示「中國發展與美國再次偉大，並行不悖」。
川普打著招牌紅領帶，主動向習近平伸出手，睽違6年川習會再度登場，2人臉上都掛著淺淺微笑，但眼神很少交會。
美國總統川普vs.中國國家主席習近平：「很高興又見面了，（我也很開心再見到你）。」
兩人一握就是26秒都沒鬆手，過程中川普還伸手拍拍習近平的背。
美國總統川普：「我們今天肯定會有非常成功的會談，但是他是很強硬的談判者，這不好。」
美國總統川普vs.外國記者：「（你們會聊到台灣嗎？）往哪走？」
被問到敏感的台灣問題，川普隨即走開，迫不及待進入會場。
美國總統川普：「能與我的朋友，這位非常傑出，受人尊敬的中國國家主席在此相聚，是我的榮幸。」
一開始川普就對這位老朋友讚譽有加，習近平也為中美緊急局勢緩頰。
央視轉述習近平發言：「作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦這很正常，面對風浪和挑戰，我和特朗普總統作為掌舵人，應當把握好方向駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」
習近平甚至在川習會上，引用川普的名言。
央視轉述習近平發言：「習近平強調，中國的發展振興，同川普總統要實現的，「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就共同繁榮。」
這回川習會七對七大陣仗，美方除了川普，國務卿盧比歐、財長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮幕僚長威爾斯、貿易代表格里爾、美國駐中國大使龐德偉，而習近平身旁，則是外長王毅、中央書記處書記蔡奇、副總理何立峰、商務部長王文濤、外交部副部長馬朝旭，及國發改革委員會主任鄭柵潔，雙方面對面排排坐，桌上擺放藍白相間的花卉裝飾，背後還並列中美國旗。
川習會採閉門舉行，兩人步出翼峰樓再次握手，川普還靠近習近平的耳朵說悄悄話，歷時100分鐘，結束這場全球高度關注的美中峰會。
