王詩媛無黨參選 5議員備戰

台南市議員第二選區（北門、將軍、七股、學甲、佳里、西港）有5名現任議員，民進黨3席、國民黨、無黨籍各1席，5人都將尋求連任。前國民黨中央委員、前學甲鎮代會主席、現任慈濟宮董事長王文宗的女兒王詩媛今年7月初在學甲區掛出競選看板，將以無黨籍參選下屆議員，對選情投下震撼彈。5位現任者一致認為會有影響，程度如何仍待觀察。

民進黨籍的蔡秋蘭、蔡蘇秋金在本屆分別完成七連霸與五連霸，兩人在大北門區以勤走基層、服務佳著稱，面對新人的挑戰，兩人均極力穩住基本盤，力拚再連任。

本屆謝舒凡以新人之姿通過民進黨內初選，選前15天服務處遭槍擊30槍，仍成功接下父親謝財旺棒子，今年7月丹娜絲風災時積極投入救災、協助重建。她表示，按照步驟通過初選，爭取更多鄉親支持，朝連任前進。

在地人士評估，27歲的王詩媛參選，謝舒凡受影響最大，兩人基本盤都在學甲，都是年輕政二代。王詩媛3年前回鄉承接父業，出任水產集團執行長，長期與農漁民相處，深知產業困境，得到長輩鼓勵，決定參選下屆議員。她強調，會要求自己及團隊樹立乾淨選風，打一場有溫度、嘉年華式另類選舉。

大北門區唯一國民黨籍議員方一峰將挑戰三連霸，對於王詩媛參選可能瓜分藍營選票，他有穩定的基層實力，目前黨內未規畫其他人選，他表示平常心面對選舉。

無黨籍的陳昆和本職是律師，去年參選立委獲國民黨支持，問政有料且條理分明。他認為選舉應是良性競爭，台南市民進黨執政32年，對溪北地區建設不足，縣市合併後更明顯，這次丹娜絲風災掀開了災民的屋頂和建設不足的窘態，該區選民被邊緣化而不自知，他期待下屆選舉能有所覺醒。