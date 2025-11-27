王誌成展示為《大濛》所畫的雨滴圖片，其故事的時間與生命觀貫穿全片。（石智中攝）

「帶領美術團隊整地置景，嚴謹考究時代細節，再現早期台北熱鬧街巷，為表演營造出極具說服力的戲劇空間」，資深美術設計王誌成以《大濛》和尤麗雯勇奪第62屆金馬獎「最佳美術設計」獎，他以「讓演員好演戲，讓導演心無旁騖開心地拍片。」形容自己的工作，一句看似簡單的話，卻是入行30多年後的心得濃縮。被業界暱稱為「頭哥」的他，曾拿下金馬、台北電影獎與金鐘獎。這次他坐下來，分享難忘的現場歷練與精彩故事。

從道具到場景 全是工作範疇

廣告 廣告

「我覺得美術設計主要的功能，是一開始就跟導演把對故事的認知距離畫出來，因為終究要把演員演繹故事的空間弄出來。」基本上，鏡頭裡觀眾看到的所有視覺都跟美術設計有關，大至空間場景，小至主角屋外的光源，甚至看不到的小道具，頭哥都習慣得事先想齊備，與攝影師和燈光師討論。準備如此縝密，是否與原始劇本有出入？「有時候我不太會去考慮故事怎麼發展，我反而會著重這個場域周遭的狀態應該是什麼樣。」

王誌成表示，美術設計的角色與演員不同，拿到劇本、甚至只有故事大綱時，他就會畫出場景圖，將文字視覺化、延伸故事大綱的美術氛圍，導演依據這張圖和攝影、燈光等團隊討論，只要圖片一丟出來，就起了定錨功能，就連好萊塢大導馬丁史柯西斯來台拍攝《沉默》時，也被他畫的街景圖收服，說他有「一畫入魂」的功力也不為過。

美術設計會怎麼理解劇本？「我先不管預算，因為初期也不知道預算有多少，我會先把故事宇宙的美術架構找出幾個方向，再往下推敲，假如預算不美麗的話再修正。」王誌成透露美術設計有時在前置過程也有「踩剎車」的功能，說服導演調整方向。頭哥說，即便是王家衛身邊也有個張叔平幫他踩剎車，「有時候王家衛來驗景時，覺得3天後就可以拍，但張叔平看看後，王家衛覺得情勢不對，就摸摸鼻子走人。」張叔平與王誌成經過2周調整後才開拍，拍攝不但更順利，效果也更豐富。

《大濛》講述民國40年代社會，以角色阿月（方郁婷 飾）北上尋親與三輪車伕趙公道（柯煒林 飾）的故事展開，重新還原70年前台北的榮町商圈、金山街等地。那拍攝時有踩剎車嗎？「我完全沒有踩。」頭哥僅建議導演陳玉勳將9m88養父母的職業做更動，讓拍攝更輕鬆順利，「一定是解決問題，盡量不要製造新的問題。」言下之意是落實導演的劇本即可嗎？「肯定不要乖乖地執行文字裡的東西，你肯定要跟導演吵架幾次，比較好玩。」現階段來說，可以按照自己的意識做事，跟主創團隊相互激盪，可能可以主導一些事情，是頭哥目前最大的享受。

前置細節控 開拍求可以過

說到控制預算，頭哥以《大濛》為例，「一開始大家覺得很難拍，到底要花多少錢？我就想辦法把他們能給我的資源上限發揮到最大，這個就是我的工作。」頭哥表示他要先畫圖，勾勒出演員在片中生活的樣貌、演員在其中揮灑能量的空間，導演和劇組其他成員才能按圖索驥，進而畫分鏡、確立拍攝時程。雖坦承是「細節控」，但頭哥的完美主義只發作在前置階段，開拍後有時候反而覺得「可以過」比較重要，透過螢幕側拍照確保大方向沒走偏即可，他笑說自己不內耗，也很好睡。

被侯孝賢罵到懷疑人生

問王誌成入行迄今遇到最大的挑戰，他透露20多歲剛入行時，曾被侯孝賢導演這位大魔王罵到懷疑人生，例如拍《千禧曼波》時，侯導一到現場勘景，就氣得半死，開口沒一句好話，片場籠罩著低氣壓，幸好李屏賓出手，到處轉轉、看看後，告訴侯孝賢他拍得出來，導演才願意拍。好日子沒過幾天，侯導又不開心，交代他不要陳設廚房、廁所和冰箱等道具，但王誌成判斷應該具備，雖然又換來一頓罵，但舒淇就憑著這些「不該出現的道具」讓演出更為自然，看到侯導保留那場戲，頭哥心情只能用「暗爽」來形容，「罵歸罵，你還是拍了！」沒想到又因沒替舒淇在片中的廁所準備衛生棉再次被罵。事後回想那段一天睡不到2小時的日子，頭哥覺得這可能是侯導對他的壓力測試，「侯老爺都侍候過了，其他人都不是魔王了。」

至於讓頭哥留在業界30多年的關鍵，發生在入行的第一部電影《南國再見，南國》，他說彼此素不相識的臨時演員，聚在平溪搭建的賭場，就像真的賭徒投入地吆喝和互動，有如魔法般渾然天成，完美形成魔幻時刻，「有時候常常在想，我的美術原點可能就是那場戲。那場戲是我最緊張的一場戲，但因為那場戲造就現在的我，永遠忘不了。」他笑說就像《料理鼠王》裡的老鼠吃到美食，周邊冒七彩煙火特效，「那就是我入行的初衷，那個moment就是我所追求的！」說起這段往事，頭哥眼睛笑得瞇成一條線。

好奇王誌成入行後的心境有何轉變？「簡單一句話：『越來越好玩，然後還會繼續下去』。」他說一路上有許多貴人，除了侯孝賢還有領他入行的盧明進以及黃文音，至今他還懷念當年沒有資源、就地取材的艱苦時光，因為這是練功的好時機。

對於「化腐朽為神奇」、「神還原」，王誌成謙虛說那些是「謬讚」，他的成就感來源是自己幫助演員入戲，以及觀眾看到畫面後心中的觸動。拍《大濛》時，看到曾敬驊和方郁婷兩個根本不會講台語的演員竟然能激盪出這麼精彩的火花，頭哥感動得起雞皮疙瘩。

生命影響生命 頭哥驕傲後輩入列

對有志從事電影或戲劇美術的年輕人有何建議，或是想勸退呢？頭哥笑說：「不會勸退，很歡迎新鮮的肝！」他經常鼓勵組員追求自己的原點、那個當下，「當你進戲院看的時候，覺得精不精彩，這可能影響之後對這份工作的熱情。」

認為電影之神待他不薄的頭哥，曾有感地發文說：「有時候想想自己對電影美術的熱愛，能影響到若干年輕人加入電影製作這個大家庭，然後再看到他們做出來的東西，都會覺得驕傲。」

王誌成小檔案

★1969年生

★日本武藏野美術大學映像學系

★電影資深美術設計，入行逾30年

★獲4座金馬獎、3座台北電影獎、1座金鐘獎最佳美術獎

★擅長以圖畫建立故事時空背景環境