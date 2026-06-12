王謙情傷後首吐心聲！揮別舊愛、失去摯友 遺憾藏進作品裡

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王謙與胡恂舞合作推出新單曲。形上娛樂提供

創作歌手王謙去年與有「千禧國民學姊」之稱的胡恂舞合作單曲〈降落傘〉獲得不錯迴響，今年再度攜手推出全新作品〈紙飛機〉。歌曲以「學會與過去和解」為主題，透過細膩旋律與真摯詞句，描繪人生面對失去、告別後逐漸放下的過程，上線後迅速引發不少聽眾共鳴。

失去成創作養分 寫下放手與成長心境

談及創作靈感，王謙坦言，〈紙飛機〉源自自己近年經歷的兩段遺憾。一段是與摯友因衝突而漸行漸遠，另一段則是已經結束的感情關係。面對那些無法挽回的人事物，他選擇將情緒轉化為創作能量，透過音樂記錄人生不同階段的成長與體悟。

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他表示，歌曲想傳達的並非悲傷，而是在歷經傷痛後，仍能帶著微笑回頭看過去，接受曾經發生的一切，並勇敢繼續向前。

再攜胡恂舞合作 用歌聲展開溫柔對話

在製作初期，王謙便希望找一位聲線溫暖且富有故事感的女歌手共同詮釋，因此第一時間就想到胡恂舞。他認為對方的音色十分契合歌曲氛圍，也能為作品帶來不同角度的情感詮釋。

〈紙飛機〉採用交錯對唱編排，透過男女聲輪流接唱的方式，彷彿展開一場跨越時間的對話。歌曲開頭更由胡恂舞的哼唱鋪陳情緒，再逐步帶入主旋律，讓整體聽感在感傷之餘，也保有一份輕盈與希望。

意外成畢業季神曲 直播互動笑料不斷

適逢畢業季到來，王謙與胡恂舞近期頻繁受邀校園演出。歌曲中關於成長、離別與祝福的內容，意外打動許多年輕學子，不少學生更將〈紙飛機〉視為今年畢業季代表歌曲，認為歌詞真實唱出青春散場時的心情。

除了音樂合作默契十足，兩人私下也建立深厚友誼。日前首度合體直播時，互動自然又逗趣，胡恂舞更當場替王謙取了「王謙虛」的暱稱，讓粉絲笑翻。兩人也意外發現，原來彼此竟是同一所國小的學長與學妹，雖然過去從未認識，卻可能早在童年時期擦肩而過，這段巧妙緣分也讓粉絲直呼根本像是命中注定。

王謙與胡恂舞合作推出新單曲。形上娛樂提供

王謙與胡恂舞合作推出新單曲。形上娛樂提供



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