王謙x胡恂舞「紙飛機」 歌頌畢業成校園人氣告別曲

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者周毓洵／臺北報導

畢業季來臨，不少學生忙著向青春道別，而療癒系創作歌手王謙（Goatak）與「千禧國民學姊」胡恂舞（Sabrina）攜手推出的新單曲「紙飛機」，恰巧唱出許多人面對離別與成長的心聲。歌曲以「微笑地回頭看過去」為核心概念，描繪歷經失去與告別後，學會放下與和解的過程，溫暖旋律與真摯歌詞引發共鳴，更意外成為今年校園間備受討論的人氣告別曲。

繼去年合作「降落傘」獲得廣大迴響後，王謙與胡恂舞再度攜手推出全新作品「紙飛機」。談起創作靈感，王謙坦言，歌曲源於自己近年經歷的兩段失去，一段是與摯友因激烈衝突而決裂，另一段則是前年結束的感情關係。那些無法挽回的遺憾與傷感，最終化為創作養分，也促使他完成這首關於告別與釋懷的歌曲。

廣告 廣告

王謙表示，創作初期便希望透過溫柔且帶有空靈感的女聲，一起詮釋「放下」的情感視角，因此第一時間便想到胡恂舞。他認為，胡恂舞的聲音充滿故事感，十分符合歌曲想傳達的情緒。

在編曲設計上，「紙飛機」採用交錯式對唱結構，兩人透過一句接一句的演唱方式，彷彿展開一場未完成的對話，也像不同時空的自己正在回望同一段過去。歌曲開場更安排胡恂舞以輕柔哼唱揭開序幕，隨後才進入主旋律，讓整首作品在離別情緒中保有一份輕盈與希望。

王謙（左）與胡恂舞再度攜手合作，推出全新單曲「紙飛機」。（形上娛樂提供）