王識賢婚禮表演「鬧空窗」！經紀人95字回應曝真相

知名男星王識賢近年憑藉電影《角頭》系列再度圈粉無數，成為各大商演與婚宴的邀約寵兒。然而，近日卻有網友在社群平台爆料，聲稱原定邀請王識賢於1月中旬婚宴演出，卻在宴客前一天遭放鳥，導致婚禮規劃大亂，引發網友熱議。而王識賢經紀人小芸（王識賢妻子，陳憶華）也迅速澄清，將事情真相告知大眾。





王識賢遭爆放鳥婚宴！新人崩潰「討違約金」經紀人曝真相：沒收錢也沒簽約

影視歌三棲的知名男星王識賢，近期被網友爆料放鳥新人婚約，輿論風波讓經紀人現身正面回應。

王識賢飾演電影《角頭》系列的黑道大哥「仁哥」，人氣再度提升，尾牙、商演及婚宴邀約不斷。（圖／翻攝自王識賢 Shih Sian Wang臉書）

王識賢近年憑藉電影《角頭》系列，圈粉無數。（圖／翻攝自王識賢 Shih Sian Wang臉書）

前一天才說不能來！新人控訴婚禮規畫被弄亂

根據《鏡週刊》報導，一名網友在社群上分享「自身的婚禮遇到雷事件」，原PO提到，去（2025）年10月初已向王識賢經紀人提出在今（2026）年1月中，想邀請王識賢在婚禮中獻唱4首歌加上拍照，時間大約45分鐘。結果到了12月底，新人開始和經紀人討論婚禮細節時，被告知「王識賢拍戲的時間和婚禮為同一天」，在討論過程中新人、婚禮顧問都提出很多解決方法，像是讓藝人提早離開且錢照付，沒想到在婚禮前一天早上，經紀人卻傳訊息說拍戲時間改了所以不能來。新人不但音響都租好了，也臨時找不到別人來唱歌，行程整個被打亂。事後要求賠錢，對方還說合約沒寫取消要賠，最後才說好賠償表演費的1成。

王識賢被爆料放鳥婚禮演唱邀約，經紀人迅速回應：最一開始就拒絕了，沒收錢也沒簽約。（圖／翻攝自王識賢 Shih Sian Wang臉書）

王識賢經紀人回應澄清後，新郎致歉刪文，結束一場意外的輿論風波。（圖／翻攝自王識賢 Shih Sian Wang臉書）

經紀人喊冤沒收錢也沒簽約 公關公司認錯道歉

針對這項指控，王識賢的經紀人小芸對外解釋，這場活動確實有人來問，不過在第一時間，因為檔期無法配合，所以當下就回絕，她也提到，「合約不是我們簽的，簽約的公司也不是我們，對方的訂金匯去給誰，我們也不知道！」，後來負責找人的公關公司也說「一切是誤會，一開始就被拒絕，藝人完全不知情」，最後新郎也表示不好意思，並把網路上的文章刪除，才結束這場輿論風波。

