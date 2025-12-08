王識賢感謝粉絲40年相伴 預告「2026將有新出發」

金曲歌王王識賢與金曲歌后魏如萱，都將登上「2026包你發 麗寶跨年演唱會」。（圖／三立提供）

三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」今（8日）公布第二波重磅卡司，包括金曲歌王王識賢、金曲歌后魏如萱與師弟許含光，以及人氣團體SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+等眾星雲集，將在麗寶樂園打造一場充滿音樂、煙火的跨年盛典。

金曲歌王王識賢繼電影《角頭》系列票房告捷後，迎向2026年，他感謝粉絲40年近相伴支持，並感性表示將帶來「有別以往的表演」，希望帶給觀眾耳目一新的感受，象徵新的一年有新的出發，更預告將準備更多作品讓粉絲「大飽耳福和眼福」。

二度拿下金曲歌后的魏如萱則分享2025年最難忘的事是兒子上小學、一起適應新環境，「「今年兒子上小學了，我們兩個一起適應搬家，一起適應新環境、新同學、新學校，他像個小小大人一樣，可以和我聊天還有一起去旅行，面對他長大的每一天，我都不想忘記。」她也預告明年2月的小巨蛋演唱會，邀粉絲來看更完整的演出。

去年底成團的SEVENTOEIGHT歷經忙碌但值得的一年，對麗寶知名的「高密度璀璨煙火秀」充滿期待，表示想和粉絲「EECH」一起倒數迎向2026。而《原子少年2〉的人氣團ARKis與師姐HUR+則分享去年趕場的「刺激」回憶，HUR+成員巴倫月感性表示，團員們在一起讓她覺得心裡很幸福。

「2026包你發 麗寶跨年演唱會」卡司陣容堅強，結合麗寶樂園度假區獨有的渡假優勢，從住宿、遊樂園到Outlet Mall一次滿足，搭配全台最大的天空之夢摩天輪動畫與璀璨煙火秀，在中台灣夜空綻放最華麗的迎新一刻。

