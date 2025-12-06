王識賢暖爆！粉絲隨手許願生日快樂 下一秒本尊親回網友跪了

記者林宜君／台北報導

近日有粉絲在社群上發文許願，希望能收到「本土劇男神」王識賢的生日祝福，沒想到一句「等不到王識賢的一句生日快樂」的心情，竟真的釣出本尊親自回覆，讓粉絲激動直呼：「今年最好的生日禮物！」。貼文才曝光沒多久，王識賢本人就在留言區現身，用溫暖簡短的訊息寫下：「18歲生日快樂，滿滿的祝福都給妳」瞬間引爆粉絲圈驚呼。

有粉絲在社群上發文許願，希望能收到「本土劇男神」王識賢的生日祝福，沒想到一句「等不到王識賢的一句生日快樂」的心情，竟真的釣出本尊親自回覆。（圖／翻攝自Threads）

留言曝光後，不只當事人感動到快落淚，其他網友也瘋狂湧入留言。（圖／翻攝自Threads）

留言曝光後，不只當事人感動到快落淚，其他網友也瘋狂湧入留言：「哇塞！釣出本尊回覆耶，太開心了吧」、「太棒了，本人來了耶！」、「也太寵粉了吧！」、「太神了」、「本尊親自回！你是被幸運女神親吻過嗎？」、「王識賢真的很暖，從以前到現在都超親民。」事實上，王識賢向來以「寵粉零距離」著稱，不僅在公開活動時常主動與粉絲交流、合照、簽名，就連平時在社群上，也會不定時回覆粉絲留言，被視為演藝圈中少見的超暖男藝人。粉絲笑說：「他不是偶像，是家人等級的親切。」，這次「粉絲許願、王識賢秒回」的意外互動，再度展現他親民、不架子的形象，更讓不少網友直呼：「下一個想收到王識賢祝福的人，請排隊！」

